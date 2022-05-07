"Це просто ла*но": армія росії оснащена застарілим і бракованим обмундируванням

Росіяни воюють в Україні в застарілому та часто неякісному екіпіруванні

Широкомасштабне вторгнення росії в Україну показало, що всі гучні заяви російської пропаганди про "другу армію світу" є лише міфом і це ж підтверджує захоплене або виявлене українськими військовими російське солдатське екіпірування.

Про це розповів представник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук в інтерв’ю "Телеграфу".

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За його словами, зараз найкрутіше екіпірування елітних частин збройних сил росії є те, що вони змогли вкрасти, намародерити у ЗСУ.

"Наше військове взуття вважається еталоном для російського суперспецназівця. А те, що ми бачимо з так званих "трофеїв", із захопленого нами або кинутого орками обмундирування – це просто лайно. Як за якістю, так і за задумом", — констатував Макарук.

Він зазначив, що всі їх широко розпіарені системи типу "Ратник" — російське екіпірування військовослужбовця, заявлене як "комплект солдата майбутнього", — схоже, так і не дійшли до справжньої армії.

Макарук із цього приводу висловив думку, що спрямовані на забезпечення цими комплектами кошти, якщо їх взагалі спрямовували, були просто "розпиляні".

"У результаті "друга армія світу" воює у шоломах 60-х років минулого століття, які в умовах сучасного бою не те що не оберігають, але ще більше вбивають — адже їхні уламки потрапляють у мозок, різко знижуючи шанси на виживання", — констатував представник InformNapalm.

Також у нього є зауваження щодо якості все ж таки наявних у росіян елементів захисту, тому що кевлар (в оригіналі – високоміцний матеріал) у окупантів, якщо і є, то "такий цікавий, що ногою продавлюється".

Про погане забезпечення російських окупаційних військ йдеться від початку вторгнення. Українські військові серед захоплених у окупантів знаходили давно прострочені пайки, а самі російські військові скрізь, куди не приходили, були викриті в мародерстві, зокрема й продуктів харчування. Дійшло до того, що на Харківщині окупанти вкрали їжу, яка призначалася для тварин у зоопарку.