На півстоліття відстав від заходу та на роки від України: експерт розкрив мінуси російського «супертанку»

ЗСУ увійшли в історію російського танкобудування, показавши що нові танки агресора добре горять

На 70-й день збройної агресії Росії проти України в мережі з’явилися повідомлення про знищення в одному з сіл Харківщини першого з нових російських танків Т-90М "Прорив". Фото техніки показав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Про танк, який вважається найновішим у Росії, розповів військовий історик Андрій Харук.

"Вундервафе", що відстала на півстоліття

Хоча в самій Росії дуже пишаються танком Т-90М "Прорив", нехай і менше, ніж так і не створеним Т-14 "Армата", за словами експерта, насправді це модернізований варіант звичайного Т-72. Останній ще більш спрощений варіант українського Т-64.

Основна причина появи програми "Прориву" у 2011 році — крах програми виробництва "вундервафе" в особі Т-14 "Армата".

У рамках модернізації Т-90М до "Прориву" у танку намагалися застосувати західні технічні рішення. Наприклад, встановити нову башту з кормовою нішою для снарядів, як на західних танках, а частина боєкомплекту залишилася в ніші біля зброї.

Ніша для снарядів у вежі звідки можна брати снаряди на західних та українських танках

"При цьому автомат заряджання залишився колишньої конструкції і особисто мені незрозуміло — як екіпаж у бойових умовах поповнюватиме автомат заряджання снарядами з кормової ніші — адже для цього потрібно вийти з танка", — наводить приклад бездумного копіювання західних технологій Андрій Харук.

Іншими нововведеннями стали дистанційно керована кулеметна турель і новий комплект динамічного захисту "Релікт", кращий за попередній "Контакт-5".

"Дистанційно керована кулеметна турель українським Т-64 використовувалася з початку виробництва, а український комплект динамічного захисту "Ніж" здатний знизити ефективність бронебійного підкаліберного снаряда на 90%, а російський "Релікт" лише на 50%", — говорить про програш Т- 90М "Прорив" перед українськими танками експерт.

Також на "Прорив" вперше в історії російського танкобудування використовували схему "павер-пак", коли двигун і коробка передач змонтовані в одному блоці. При цьому на західних танках ця схема використовується вже понад 50 років.

Більше того, сам танковий двигун В-92С2С реінкарнація двигуна В-2 ставився ще на Т-34 і хоча має потужність 1130 кінських сил, але за питомою потужністю поступається "Леопарду-2А5".

"Словом, "Прорив" вийшов такий собі, але через брак кращого...", — резюмує військовий історик.

65 танків на всю армію

Як повідомляє Андрій Харук, хоча програма "Прорив" стартувала у 2011 році, перший модернізований танк показали лише у 2018-му, а перші 10 танків для 2-ї Таманської мотострілецької дивізії надійшли лише у квітні 2020 року. Згодом танки отримали Казанське танкове училище, та сама Таманська мотострілецька дивізія і 27 окрема мотострілецька бригада, яка отримала всі штатні машини (близько 40 одиниць) для озброєння танкового батальйону.

"У середині березня Т-90 27-й ОМСБР прибули до Касторної, Білгородської області, але до кінця квітня помічені в Україні не були. До вторгнення в Україну танк активно піарили, але думаю тепер потенційні покупці як слід замисляться, перш ніж купувати цей мотлох. ", — наголошує Андрій Харук.

Всього за словами експерта на озброєнні Росії на початок 2022 року перебували 65-67 танків Т-90М "Прорив" із запланових 160 одиниць, але тепер мінімум на один менше.

Загалом, як вважає аналітик, російські танкові частини втратили наступальний потенціал, втративши близько 25% своїх найбільш боєздатних танків, замінити які можна лише старим мотлохом.