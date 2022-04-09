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"Друга армія світу" краде їжу у тварин: у мережі сміються з окупантів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Евакуація тварин з Фельдман Екопарку Новина оновлена 09 квітня 2022, 19:53
Евакуація тварин з Фельдман Екопарку

Великих хижаків евакуювали через постійні обстріли.

У суботу, 9 квітня, на 45-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що російські окупанти вкрали їжу, яка призначалася для тварин у зоопарку поблизу Харкова.

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

Лисенко, який допомагав у евакуації тварин з Харкова до Дніпра, Києва та Житомира, розповів, що загарбники вночі вкрали моркву, буряк та капусту. Овочі призначалися для тварин у зоопарку "Фельдман Екопарк".

"Фельдман Екопарк, знаходиться за 300 метрів від вояк рф. Сьогодні вночі вони вкрали у наших тварин моркву, буряк і капусту. У мене немає емоцій", — розповів Лисенко.

Додамо, що "Фельдман Екопарк" зазнав обстрілу з боку армії рф. Тварин терміново евакуюють до інших регіонів України.

Частину тварин з Екопарку дав притулок Харківському зоопарку.

У мережі висміяли російських солдатів:

У мережі висміяли російських солдатів
У мережі висміяли російських солдатів

Нагадаємо, мародерство стало одним із символів армії Росії. Український художник опублікував досить точну карикатуру, яка висміює "другу армію світу". До речі, за даними. Російські солдати під час відступу намагалися забрати з України дитячі іграшки, сковорідки і навіть старі купони.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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