"Друга армія світу" краде їжу у тварин: у мережі сміються з окупантів
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Великих хижаків евакуювали через постійні обстріли.
У суботу, 9 квітня, на 45-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що російські окупанти вкрали їжу, яка призначалася для тварин у зоопарку поблизу Харкова.
Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці у Facebook.
Лисенко, який допомагав у евакуації тварин з Харкова до Дніпра, Києва та Житомира, розповів, що загарбники вночі вкрали моркву, буряк та капусту. Овочі призначалися для тварин у зоопарку "Фельдман Екопарк".
"Фельдман Екопарк, знаходиться за 300 метрів від вояк рф. Сьогодні вночі вони вкрали у наших тварин моркву, буряк і капусту. У мене немає емоцій", — розповів Лисенко.
Додамо, що "Фельдман Екопарк" зазнав обстрілу з боку армії рф. Тварин терміново евакуюють до інших регіонів України.
Частину тварин з Екопарку дав притулок Харківському зоопарку.
У мережі висміяли російських солдатів:
Нагадаємо, мародерство стало одним із символів армії Росії. Український художник опублікував досить точну карикатуру, яка висміює "другу армію світу". До речі, за даними. Російські солдати під час відступу намагалися забрати з України дитячі іграшки, сковорідки і навіть старі купони.
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