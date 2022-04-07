Російські військові-мародери стали "героями" карикатур (фото)

"Друга найсильніша армія світу" насправді виявилася армією мародерів.

Після того, як російську армію ЗСУ вибили з міст під Києвом, світу відкрилися страшні злочини російських солдатів. У мережі з’явилися численні свідчення мародерства.

Російські військові-мародери стали черговим предметом для жартів. У соцмережах з’являються карикатури із зображенням закривавлених "подарунків" для російських дружин та дітей.

Чому росії не виграти війну проти України?

Так, український художник Юрій Журавель опублікував нову роботу у соцмережі Facebook.

На картинці зображений російський солдат, що повернувся додому. Він подарував дружині сережки та шубу, викрадені в українки. А діти радіють іграшкам, які вкрали в українських малюків. На спині у солдата-татуся рюкзак з награбованою технікою та алкоголем. Усі "трофеї" у крові.

"Саме так я уявляю повернення до сім’ї руzzкава папачки", — підписав роботу художник.

Відомий український художник Андрій Петренко також присвятив свою нову роботу окупанту-мародеру. Карикатура опублікована на сторінці художника у Instagram. У своїй роботі Петренко зобразив російського солдата, що тікає, з візком награбованого від української рибки. На малюнку видно, що рашист вкрав алкоголь, чоботи, труси та інші товари.

Українці оцінили карикатури художників та зазначили, що дуже точно зображено:

"Сім’ї людожерів"

"Гнила баба, гнилий дід породили гнилий рід!"

"Велика скрєпна армія"

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Зазначимо, що російські військові надсилають сім’ям тонни речей, вивезених з України. Свідченням цього є кадри із камер спостереження, встановлених у відділенні СДЕК (служби кур’єрської поштової доставки) у білоруському місті Мозир.

За даними української розвідки, російських військових, які мародерили та вбивали цивільних у передмісті Києва, планують повернути на лінію фронту в Україну