Российские военные-мародеры стали "героями" карикатур (фото)

"Вторая сильнейшая армия мира" на самом деле оказалась армией мародеров.

После того, как российскую армию ВСУ выбили из городов под Киевом, миру открылись страшные преступления российских солдат. В сети появились многочисленные свидетельства мародерства.

Российские военные-мародеры стали очередным предметом для шуток. В соцсетях появляются карикатуры с изображением окровавленных "подарков" для русских жен и детей.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Так, украинский художник Юрий Журавель опубликовал новую работу в соцсети Facebook.

На картинке изображен вернувшийся домой русский солдат. Он подарил жене сережки и шубу, украденные у украинки. А дети радуются игрушкам, украденным у украинских малышей. На спине у солдата-папаши рюкзак с награбленной техникой и алкоголем. Все "трофеи" в крови.

"Именно так я представляю возвращение к семье руzzкава папачки", — подписал работу художник.

Известный украинский художник Андрей Петренко также посвятил свою новую работу оккупанту-мародеру. Карикатура опубликована на странице художника в Instagram. В своей работе Петренко изобразил убегающего русского солдата с тележкой награбленного от украинской рыбки. На картинке видно, что рашист украл алкоголь, сапоги, трусы и другие товары.

Украинцы оценили карикатуры художников и отметили, что очень точно изображено:

"Семьи людоедов"

"Гнилая баба, гнилой дед породили сгнивший род!"

"Великая скрепная армия"

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Отметим, что российские военные высылают семьям тонны вещей, вывезенных из Украины. Свидетельством тому являются кадры с камер наблюдения, установленных в отделении СДЭК (службы курьерской почтовой доставки) в белорусском городе Мозырь.

По данным украинской разведки, российских военных, которые мародерили и убивали гражданских в пригороде Киева, планируют вернуть на линию фронта в Украину