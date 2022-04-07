Укр

Российские военные-мародеры стали "героями" карикатур (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Карикатуры на русского солдата-мародера Новость обновлена 07 апреля 2022, 10:04
Карикатуры на русского солдата-мародера

"Вторая сильнейшая армия мира" на самом деле оказалась армией мародеров.

После того, как российскую армию ВСУ выбили из городов под Киевом, миру открылись страшные преступления российских солдат. В сети появились многочисленные свидетельства мародерства.

Российские военные-мародеры стали очередным предметом для шуток. В соцсетях появляются карикатуры с изображением окровавленных "подарков" для русских жен и детей.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Так, украинский художник Юрий Журавель опубликовал новую работу в соцсети Facebook.

На картинке изображен вернувшийся домой русский солдат. Он подарил жене сережки и шубу, украденные у украинки. А дети радуются игрушкам, украденным у украинских малышей. На спине у солдата-папаши рюкзак с награбленной техникой и алкоголем. Все "трофеи" в крови.

"Именно так я представляю возвращение к семье руzzкава папачки", — подписал работу художник.

Известный украинский художник Андрей Петренко также посвятил свою новую работу оккупанту-мародеру. Карикатура опубликована на странице художника в Instagram. В своей работе Петренко изобразил убегающего русского солдата с тележкой награбленного от украинской рыбки. На картинке видно, что рашист украл алкоголь, сапоги, трусы и другие товары.

Украинцы оценили карикатуры художников и отметили, что очень точно изображено:

"Семьи людоедов"

"Гнилая баба, гнилой дед породили сгнивший род!"

"Великая скрепная армия"

Отметим, что российские военные высылают семьям тонны вещей, вывезенных из Украины. Свидетельством тому являются кадры с камер наблюдения, установленных в отделении СДЭК (службы курьерской почтовой доставки) в белорусском городе Мозырь.

По данным украинской разведки, российских военных, которые мародерили и убивали гражданских в пригороде Киева, планируют вернуть на линию фронта в Украину

Теги:
#Росія #Мародеры
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