Российские военные-мародеры стали "героями" карикатур (фото)
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"Вторая сильнейшая армия мира" на самом деле оказалась армией мародеров.
После того, как российскую армию ВСУ выбили из городов под Киевом, миру открылись страшные преступления российских солдат. В сети появились многочисленные свидетельства мародерства.
Российские военные-мародеры стали очередным предметом для шуток. В соцсетях появляются карикатуры с изображением окровавленных "подарков" для русских жен и детей.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Так, украинский художник Юрий Журавель опубликовал новую работу в соцсети Facebook.
На картинке изображен вернувшийся домой русский солдат. Он подарил жене сережки и шубу, украденные у украинки. А дети радуются игрушкам, украденным у украинских малышей. На спине у солдата-папаши рюкзак с награбленной техникой и алкоголем. Все "трофеи" в крови.
"Именно так я представляю возвращение к семье руzzкава папачки", — подписал работу художник.
Известный украинский художник Андрей Петренко также посвятил свою новую работу оккупанту-мародеру. Карикатура опубликована на странице художника в Instagram. В своей работе Петренко изобразил убегающего русского солдата с тележкой награбленного от украинской рыбки. На картинке видно, что рашист украл алкоголь, сапоги, трусы и другие товары.
Украинцы оценили карикатуры художников и отметили, что очень точно изображено:
"Семьи людоедов"
"Гнилая баба, гнилой дед породили сгнивший род!"
"Великая скрепная армия"
Отметим, что российские военные высылают семьям тонны вещей, вывезенных из Украины. Свидетельством тому являются кадры с камер наблюдения, установленных в отделении СДЭК (службы курьерской почтовой доставки) в белорусском городе Мозырь.
По данным украинской разведки, российских военных, которые мародерили и убивали гражданских в пригороде Киева, планируют вернуть на линию фронта в Украину
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