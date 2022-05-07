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"Це ваше життя та життя ваших дітей": Зеленський попередив українців про небезпеку найближчими днями (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 07 травня 2022, 00:07
Володимир Зеленський

Президент закликав громадян берегти себе

У п’ятницю, 6 травня, на 72-й день повномасштабного вторгнення рф президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням не ігнорувати повітряну тривогу.

Відповідне відеозвернення доступне на YouTube-каналі "Офіс Президента України".

Зеленський зазначив, що ближче до 9 травня українцям варто уважніше підходити до питання своєї безпеки під час повітряної тривоги. Крім того, президент додав, що населенню необхідно дотримуватися заборони на відвідування лісів у місцях, які були звільнені від окупантів, через військові "подарунки", що залишилися після себе російські солдати.

"Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", — заявив Зеленський

Раніше повідомлялося, що Зеленський переговорив із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, якому раніше було відмовлено у візиті до Києва.

Нагадаємо, глава держави розповів, як спілкується із дружиною під час війни.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський
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