"Ми спілкуємося тільки по телефону": де знаходяться дружина та діти Зеленського і чим вони займаються

Перша леді не вірила у можливий повномасштабний напад рф на Україну

Ранок 24 лютого для всіх мешканців України розпочався неспокійно. Почалася повномасштабна війна з росією, від наслідків якої постраждав і продовжує страждати український народ. Дружина президента України Володимира Зеленського Олена до страшних подій не вірила у можливий повномасштабний напад росії на Україну. Нещодавно вона розповіла, як змінилося її життя після того, як до України прилетіла перша російська ракета.

"Телеграф" розповідає, як змінилося життя Олени Зеленської, чи бачиться вона з чоловіком, а також де знаходиться перша леді України з дітьми під час війни.

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Олена Зеленська: перший день війни в Україні

Її перший день війни розпочався зі звуків вибухів за вікном та короткої бесіди з чоловіком. До цього фатального дня Олена Зеленська не вірила, що хтось у ХХІ столітті наважиться нападати на незалежну Україну. Перед вторгненням усі займалися звичайними справами, але були напружені через розмови про можливий напад росії.

В інтерв’ю виданню Vogue Зеленська розповіла, як 24 лютого десь між 4 та 5 ранком вона розплющила очі, коли почула дивні звуки за вікном. Вона одразу помітила, що чоловік уже прокинувся та одягається. "Почалося", — сказав Володимир Зеленський і наказав сім’ї зібрати речі першої потреби та документи.

Де зараз знаходяться Олена Зеленська з дітьми

"Нам із дітьми було наказано переміститися у безпечне місце. Якщо в Україні взагалі можливо зараз знайти абсолютно безпечне місце… З того часу ми спілкуємося з Володимиром лише по телефону", – сказала в інтерв’ю Зеленська.

Поки російська пропаганда розповідає росіянам, що дружина українського президента, та й він сам, у перші дні війни нібито виїхали за кордон, президентське подружжя продовжує залишатися в Україні. І це можна перевірити.

Завдяки функції Інстаграм про розташування акаунту можна дізнатися, де ж знаходиться його власник. За інформацією офіційного акаунта першої леді, місцеперебування Олени Зеленської визначається в Україні. Однак у будь-якому разі, перебування дружини та двох дітей глави держави суворо засекречено з метою безпеки.

Інформація про місцезнаходження першої леді України

Чим займається перша леді під час війни

Дружина Володимира Зеленського продовжує працювати зі своїм офісом. Перша леді України залишається вірною народу — вона допомагає українцям за кордоном, займається організацією евакуації хворих та дітей-сиріт у безпечні місця.

"І ще одна моя місія розповісти всьому світу, що в Україні йде справжня війна, де гинуть тисячі дорослих та дітей. Продовжую закликати всю міжнародну спільноту не мовчати", — сказала Зеленська в інтерв’ю чеському виданню Respekt.

Перша леді наголосила, що наразі вона не лише мати своїх дітей, 9-річного сина Кирила та 18-річної доньки Олександри, а й дружина, яка теж має приймати складні виклики під час російського вторгнення.

Додамо, що востаннє Олену Зеленську бачили на публіці ще до російсько-української війни. 21 лютого перша леді була присутня на заході, присвяченому відкритому діалогу "Турбота про ментальне здоров’я". Тоді вітчизняні та міжнародні експерти, представники держави та молоді обговорювали, як зробити психологічну підтримку в країні повсюдною та доступною.

Раніше повідомлялося, що український президент Володимир Зеленський заявив про те, що повної впевненості в подальших діях країни-агресора поки немає, тому загроза застосування росією ядерної зброї проти України все ж таки існує.