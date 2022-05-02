Зеленський оцінив, чи вдарить путін ядерною зброєю по Україні
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Гарант вважає, що немає повної впевненості у діях рф
Український президент Володимир Зеленський заявив, що повної впевненості у подальших діях країни-агресора наразі немає, тож загроза застосування росією ядерної зброї проти України все ж таки існує.
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Відповідну інформацію глава держави озвучив під час інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.
"Ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва рф як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю, або будуть… Я не можу сказати на 100%, що ні, вони не будуть, або будуть", — прокоментував Зеленський.
Окрім того, гарант додав, що армія російських нацистів взагалі не усвідомлює реальних наслідків своїх злочинних дій в Україні, мовляв, "вони (росія — ред. редакцією) щось використовують, навіть не розуміючи подальшого результату, або усвідомлюють результат, проте їм все одно".
"Ну, ви ж знаєте чудово, гірші люди, яким все одно. Це гірші. Це навіть не ворог", — підсумував український лідер.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на відміну від Верховного головнокомандувача, радник глави Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що ймовірність застосування керівництвом росії ядерної зброї в Україні все ж є досить низькою. Відповідні висновки він зробив після кількох останніх заяв керівника МЗС рф сергія лаврова.