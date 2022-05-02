Зеленский оценил, ударит ли путин ядерным оружием по Украине

Гарант считает, что нет полной уверенности в действиях рф

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полной уверенности в дальнейших действиях страны-агрессора пока нет, поэтому угроза применения россией ядерного оружия против Украины все же существует.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Соответствующую информацию глава государства озвучил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства рф как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие, или будут… Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут", — прокомментировал Зеленский.

Читайте также: Категория Украина Арестович о применении россией ядерного оружия: "Могут, но..." Применение москвой ядерного оружия против Украины станет окончательным концом для россии

Кроме того, гарант добавил, что армия российских нацистов вообще не осознает реальных последствий своих преступных действий в Украине, мол, они (россия — ред. редакцией) что-то используют, даже не понимая дальнейшего результата, или осознают результат, однако им все равно”.

"Ну, вы же знаете замечательно, худшие люди, которым все равно. Это хуже. Это даже не враг", — подытожил украинский лидер.

Беседа Владимира Зеленского с журналистом австралийского телеканала Nine Network

Ранее "Телеграф" сообщал, что, в отличие от Верховного главнокомандующего, советник главы Офиса президента Алексей Арестович убежден, что вероятность применения руководством россии ядерного оружия в Украине все же достаточно низкая. Соответствующие выводы он сделал после нескольких последних заявлений руководителя мид рф сергея лаврова.