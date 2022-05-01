путин не развяжет ядерную войну: Арестович назвал признак

Российские политики заботятся о благополучии собственного будущего

Вероятность ядерной войны, в "раздувании" темы которой Москва постоянно обвиняет Украину, на данный момент весьма мала. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, об этом свидетельствуют последние заявления руководителя МИД рф Сергея Лаврова.

Больше подробностей военный эксперт раскрыл 30 апреля в эфире программы Марка Фейгина, передает "Телеграф".

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По словам Арестовича, ситуация является кристально ясной, ведь те, кто хотят "стереть весь мир в труху", не беспокоятся об экономике. Поэтому последнее интервью сергея лаврова для "Синьхуа", в котором он заявил, что на переговорах с Украиной всплывает тема санкций против россии, выглядит весьма красноречиво.

"Тот, кто думает о снятии санкции, думает о будущем, а не о ядерной войне", — резюмировал Алексей Арестович.

Также он добавил, что с экономическими ограничениями есть два важных момента. Во-первых, Украина не может их отменить, ведь вводили их другие государства. Во-вторых, для снятия санкций нужно прекратить действия, повлиявшие на их изначальное объявление. То есть это и аннексия Крыма, и оккупация Донбасса, и полномасштабное вторжение в Украину — Запад реагировал санкционными ударами по Москве все последние восемь лет.

Тем временем российская армия, по словам Арестовича, все больше теряет свой наступательный потенциал и боевой дух. Может оказаться, что к 9 мая путину не отыщут важной "победы", о которой бы он мог отчитаться перед своим народом.

Также мы писали о том, когда украинская армия наконец-то может начать контрнаступление на фронте. Алексей Арестович назвал важную причину, которая этому поспособствует.