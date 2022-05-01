Укр

Арестович рассказал, чего ожидать к 9 мая и как у россиян обстоит с "победами" на фронте

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1102
По мнению Арестовича, ВСУ имеют успех на некоторых направлениях Новость обновлена 01 мая 2022, 06:31
По мнению Арестовича, ВСУ имеют успех на некоторых направлениях

Захватчики уже несколько дней хотят наступить на Кривой Рог, но их планы обламываются

Украинские военнослужащие оказывают достойнейший отпор на важных отрезках фронта, в том числе Изюмском и Криворожском. Россияне же, по мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, регулярно проваливают поставленные перед ними оперативные задачи, а также в больших количествах теряют личный состав и технику.

Об этом и многом другом Арестович рассказал в последнем выпуске программы Марка Фейгина от 30 апреля.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Как объяснил военный эксперт, сейчас наиболее активные наступательные действия можно заметить в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Однако ВСУ регулярно "обламывают" захватчикам все планы.

Так, по направлении к Гуляйполю (Запорожская область) постоянно уничтожается российская авиация, артиллерийские установки, а также подразделения спецназа. Наблюдается скопление оккупантов и неподалеку Кривого Рога — этот город удерживают от наступления уже минимум четыре дня, разбивая технику и склады противника.

Арестович подчеркивает, что успехи украинской армии злят россиян, из-за чего начинаются обстрелы в "отместку" — к примеру, по Николаеву со стороны Херсона.

"Эта безумная авантюра [российское вторжение — ред.], о которой мы говорили, начинает потихоньку проваливаться. Замаячил оперативный неуспех, который в данных конкретных условиях равен оперативному поражению как невыполнение главных военных целей кампании, за которыми стоят главные политические цели кампании", — уверен военный эксперт.

Также он предполагает, что уже спустя неделю ВСУ удастся полностью остановить российских солдат по направлению к Гуляйполю и слегка затормозить на Херсонщине. Это будет означать потерю россией наступательного потенциала, да еще и накануне 9 мая.

"И Путину нечего будет объявлять", — подчеркивает Алексей Арестович, напоминая о важности Дня победы для российского кровавого диктатора.

Следует отметить, что зарубежные эксперты предполагают, что в случае неудачи путин способен 9 мая призвать россиян на всеобщую мобилизацию. Свою позицию он может объяснить тем, что нужно "победить мировой нацизм".

Впрочем, в Украине уже называют такую идею возможностью побыстрее покончить с российским рейхом.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #9 мая #Алексей Арестович
Саммит G20 в этом году пройдет в Индонезии
Украина
Зеленский не примет участия в Саммите G20 из-за путина - источники
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Саммит G20 в этом году пройдет в Индонезии
Зеленский не примет участия в Саммите G20 из-за путина - источники
Дата публикации
Категория
Колесные и гусеничные бронетранспортеры Piranha III и M113
Дания передает Украине 75 БТР, тяжелые минометы и мины к ним: подробности
Дата публикации
Категория
Китай - один из постоянных членов Совбеза ООН
"Знак нашего уважения и доверия к Китаю": Украина сделала КНР серьезное предложение
Дата публикации
Категория
Позитивный сигнал: аналитик объяснил, как одобрение ленд-лиза скажется на курсе гривны
Позитивный сигнал: аналитик объяснил, как одобрение ленд-лиза скажется на курсе гривны
Дата публикации
Категория
Война в Украине продолжается уже 67 дней
Война — день 67: ВСУ освободили ключевой населенный пункт, а россияне продолжают бомбить Одессу