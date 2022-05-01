Арестович рассказал, чего ожидать к 9 мая и как у россиян обстоит с "победами" на фронте
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Захватчики уже несколько дней хотят наступить на Кривой Рог, но их планы обламываются
Украинские военнослужащие оказывают достойнейший отпор на важных отрезках фронта, в том числе Изюмском и Криворожском. Россияне же, по мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, регулярно проваливают поставленные перед ними оперативные задачи, а также в больших количествах теряют личный состав и технику.
Об этом и многом другом Арестович рассказал в последнем выпуске программы Марка Фейгина от 30 апреля.
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Как объяснил военный эксперт, сейчас наиболее активные наступательные действия можно заметить в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Однако ВСУ регулярно "обламывают" захватчикам все планы.
Так, по направлении к Гуляйполю (Запорожская область) постоянно уничтожается российская авиация, артиллерийские установки, а также подразделения спецназа. Наблюдается скопление оккупантов и неподалеку Кривого Рога — этот город удерживают от наступления уже минимум четыре дня, разбивая технику и склады противника.
Арестович подчеркивает, что успехи украинской армии злят россиян, из-за чего начинаются обстрелы в "отместку" — к примеру, по Николаеву со стороны Херсона.
"Эта безумная авантюра [российское вторжение — ред.], о которой мы говорили, начинает потихоньку проваливаться. Замаячил оперативный неуспех, который в данных конкретных условиях равен оперативному поражению как невыполнение главных военных целей кампании, за которыми стоят главные политические цели кампании", — уверен военный эксперт.
Также он предполагает, что уже спустя неделю ВСУ удастся полностью остановить российских солдат по направлению к Гуляйполю и слегка затормозить на Херсонщине. Это будет означать потерю россией наступательного потенциала, да еще и накануне 9 мая.
"И Путину нечего будет объявлять", — подчеркивает Алексей Арестович, напоминая о важности Дня победы для российского кровавого диктатора.
Следует отметить, что зарубежные эксперты предполагают, что в случае неудачи путин способен 9 мая призвать россиян на всеобщую мобилизацию. Свою позицию он может объяснить тем, что нужно "победить мировой нацизм".
Впрочем, в Украине уже называют такую идею возможностью побыстрее покончить с российским рейхом.
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