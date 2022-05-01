Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" о том, почему Украине выгодно объявление всеобщей мобилизации в россии:

Тут подвезли хорошие прогнозы по рашистам. Министр обороны Великобритании Бен Уолллес не исключил, что диктатор путин может объявить всероссийскую мобилизацию ради борьбы с "нацистам" во всем мире.

И пойти на это, предположительно, может 9 мая во время традиционного для рашистов победобесия.

Очевидно, что у россиян сейчас – некий душевный людоедский подъем в связи с массовым уничтожением украинцев. В связи с пытками, изнасилованиями, массовыми убийствами, мародерством, которые осуществляет на нашей земле рашисткая армия.

Информационной изоляции в рф нет. И всё, что происходит здесь, они прекрасно видят. И их это, похоже, совершенно устраивает. Этой необъявленной войной они повышают свою самооценку, считают себя вершителями судеб мира. Даже, судя по некоторым опросам и заявлениям, не против устроить ядерную войну. Почему-то считая, что в ней погибнут все, кроме них…

Это массовое опьянение своим мнимым величием, одурение от чужой крови и своих фейковых успехов похоже на то, что было в россии перед русско-японской войной, которая их ничему не научила. И перед Первой мировой.

Между тем, процесс получения "посылок" в виде пакетов с трупами в рф нарастает. Даже не "посылок", а "бандеролей", потому что останки порой умещаются в маленький пакет. Ирония судьбы – россияне пришли в Украину бороться с условным Бандерой, а теперь массово возвращаются домой в бандеролях.

При этом военкоматы отказываются выплачивать обещанные путиным "миллионы" за погибших без предъявления тел. А когда привезут труп и привезут ли (мобильные крематории не просто так кочуют вслед за оккупантами) – тот еще вопрос.

Несколько отрезвить это очумевшее общество может лишь чувство страха. А чувство страха может появиться, когда россия будет завалена бандеролями – черными пакетами – с останками тех, кто пошел воевать против Украины.

С одной стороны – россияне рады, что Украина сейчас из-за них так страдает. С другой – воевать готов лишь мизерный процент. Идиотов и маньяков, конечно, хватает. Но их далеко не так много, как хотелось бы путину. Да и выкашиваем мы их ударно. Утилизация происходит успешно.

Разница в потерях – примерно десятикратная. То есть, на одного погибшего украинского воина приходится с десяток оккупантов. Понятно, что один наш воин ценнее тысячи орков. Как понятно и то, что на войне без потерь не бывает. И потери эти у рашистов будут только возрастать. Они и так страшные. И это еще на фронт не подъехала основная масса тяжелого вооружения от наших союзников, прежде всего, США.

Так что процесс утилизации захватчиков усилиться. Их кадровые части уже поредели на 30-40%. Туда добавляется всякого рода шлак, который напылесосили по объявлениям. Вояки из них так себе. Но как "пушечное мясо" — годятся. Именно так рассуждает путин. В логике советских военачальников. Завалить противника "мясом", массой.

Но в определенный момент путину может показаться, что всё слишком долго буксует. Что пора еще повысить ставки. И тогда он, как Сталин в 1941-м, может выступить с речью типа "ни шагу назад, все – на войну с мировым фашизмом". Может даже пойти на удар по какому-то из натовских объектов. Попытавшись, как он любит, "взять на понт".

Это же мы понимаем, что россия уже проиграла. А путин этого не понимает или не принимает. Как Гитлер в апреле 1945-го, сидя в осажденном Берлине, всё еще наделся взять Москву. Такие, как Гитлер, как путин – живут в своих иллюзиях до конца. И умирают с ними…

Именно поэтому вероятность всероссийской мобилизации существует. Но всё тут зависит от настроения путина, а также от того, насколько удачно украинская армия будет крошить рашистов дальше.

При этом важно понимать, что объявление всеобщей мобилизации в рф – выгодно всем, кто хочет ее скорейшего конца.

Потому что массовая мобилизация в рф, помноженная на тяжелое вооружение в безграничных поставках Украине со всего мира – точно повысить количество бандеролей (пакетов) с останками оккупантов. Что в итоге приблизит конец русского рейха.

Ну, а ядерные страшилки – это блеф. Перепуганный или взбешенный путин готов запустить очередной этап операции "Пушечное мясо", перекрошить хоть всех своих крепостных. Но сам он умирать, похоже, не хочет. Как не хочет гибнуть в "ядерном пепле" и его окружение.

Подчеркиваю – всероссийская мобилизация станет шагом отчаянья для Кремля. Это будет значить, что путинский режим не видит иных способов победить. Хоть у них и так нет такого шанса.