"путину нужно больше пушечного мяса": в Британии сказали, когда в рф могут объявить мобилизацию

В Минобороны Британии не исключили, что россия может пойти на массовую мобилизацию

Российский кровавый диктатор владимир путин может воспользоваться торжествами, регулярно проводимыми на 9 мая, чтобы объявить в стране всеобщую мобилизацию и объявить войну "нацистам" во всем мире.

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уолллес в эфире радиостанции LBC.

По его словам, путин может изменить подход к войне против Украины, если российская верхушка признает, что проигрывает ее.

Одним из таких вариантов является попытка перевести вторжение в состояние замороженного конфликта и попытками удержать уже занятые территории. В таком случае путин мог бы похвастаться захватом Мариуполя, однако тот продолжает противостоять захватчикам уже более 60 дней.

Также Уоллес добавил, что не станет удивляться, если путин во время мероприятий к 9 мая выступит с обращением к россиянам и заявит, что "нацисты" не только в Украине, а во всем НАТО.

"Я думаю, что он попытается отойти от определения своей "спецоперации". Он раскручивал информационное поле, готовя почву для того, чтобы иметь возможность сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Больше русского пушечного мяса", — сказал Уоллес и добавил, что после этого в россии может начаться массовая мобилизация.

Вместе с тем он отметил, что если путин пойдет на этот шаг, то фактически признает, что его планы по захвату Украины потерпели неудачу.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден заявил, что слова российских властей о том, что ей приходится воевать против НАТО не соответствуют действительности и могут свидетельствовать о том, что в москве таким образом признают свое поражение.