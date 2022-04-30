У Зеленского резко ответили лаврову: "Денацификацию вы "обсудили" в Буче"

Советник главы ОП посоветовал россии отказаться от комментариев, которые не являются достоверными

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления главы МИД рф сергея лаврова о том, что на переговорах делегаций, в частности, обсуждают денацификацию, статус русского языка и отмену санкций.

Подоляк дал комментарий журналистам.

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"Не в первый раз приходится говорить о том, что между фактами и фантазиями у представителей рф слишком большая дистанция", — отметил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что, во-первых, он ни разу не видел лаврова за столом переговоров, хотят сам присутствовал на всех раундах. Поэтому его удивляет склонность главы МИД рф комментировать то, в чем не участвуешь.

"Во-вторых, "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и конечно же, в Мариуполе", — добавил Подоляк.

Также он заявил, что в рамках переговорного процесса совершенно не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении россии.

"Так как до сих пор не устранена причина для их введения мировым сообществом, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета. Ну и разумеется, санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех прочих стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютное варварское поведение россии. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать", — сказал Подоляк.

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