Арестович рассказал, когда Украина пойдет в контрнаступление на фронте

Украинские военные будут готовы отомстить за Бучу и Мариуполь

Украина ждет поступления достаточного количества вооружения от западных партнеров, чтобы иметь возможность контратаковать армию рф. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, это может произойти не раньше второй половины июня, ведь зависит от сроков поставок со стороны других государств.

Об этом военный эксперт рассказал в свежем эфире с Марком Фейгиным на YouTube.

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Арестович уверен, что количество оружия, способное перевернуть ход войны в абсолютную пользу Украины, начнет поступать к ВСУ уже с конца мая-начала июня. Однако для обучения и накопления единиц такого оружия понадобится еще некоторое время.

"Я думаю, что мы к средине июня получим боеспособные части вооруженные этим западным вооружением, — говорит Алексей Арестович. — Вторая половина июня, а скорее июль — ожесточенные бои, но в наступление пойдет уже украинская армия".

Эксперт признает опасность подобного затягивания развязки войны. В первую очередь — в накоплении сил противником, который будет максимально пытаться идти во встречные бои или оборону. Но здесь есть еще один нюанс, стоящий внимания.

"Для этого погонят срочников, которых начали призывать с 1 апреля", — убежден Арестович.

По его мнению, молодые парни, пройдя месяц-два военного обучения, потом попадут в настоящую мясорубку на фронте, которую им обеспечит полученное Украиной западное вооружение. Не будут их жалеть и наши защитники, которым все еще "болят" наши Мариуполь, Буча, Ирпень и многие другие разрушенные города.

Напомним, ранее Арестович также прогнозировал, в какие приблизительные временные сроки российско-украинская война может закончиться в целом. Позитивного в его словах немного — предлагает готовиться к весьма продолжительной борьбе.

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