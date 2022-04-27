Арестович объяснил, какой удар по Украине станет концом для путина
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Российским политикам стоит хорошо оценить последствия нынешней войны
Мариуполь, где на днях российские оккупанты применили очередное запрещенное оружие, может стать для кровавого диктатора владимира путина финальной точкой политической карьеры. Вернее — уничтожение его защитников и оставшихся в подвалах "Азовстали" мирных граждан.
Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время очередного эфира с Марком Фейгиным.
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Во время обсуждения ситуации в Мариуполе военный эксперт подтвердил — прекращения давления на "Азовсталь" после заявлений путина об отмене штурма не было. Наоборот, россияне только усилили свои атаки: используют артиллерию, авиацию, изредка производят вылазки на объект.
"Наши делают контрвылазки в ответ, — говорит Арестович. — Там идет борьба. Гражданским уже который раз коридор сорвали".
При этом он подчеркивает, что мировые лидеры пытаются найти решение ситуации на высшем уровне. Так, генсек ООН Антониу Гуттереш и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган предложили свои варианты выхода из этого конфликта. Среди прочего — помощь и непосредственное участие в эвакуации оставшихся на "Азовстали".
"Они предложили варианты решения проблем Мариуполя для того, чтобы рф и путин сохранили остатки репутации. Потому что если они добьют на глазах всего мира защитников, включая гражданских, то там уже говорить будет не о чем", — подчеркивает Алексей Арестович.
Советник главы ОП убежден, что международное давление, которое сейчас ощущает путинская власть, будет лишь усиливаться. И одной из главных целей будет необходимости спасти защитников Мариуполя.
"Если он [путин] добьет Мариуполь, это будет смена всех правил этой войны. И всего его положения в международной политике.[…] Поэтому вы, придурки, если слушаете, то вы же оцените последствия. Вы мелкое садистское сладострастие получите и прикончите своей режим, будете сдавать друг друга с потрохами, чтобы уцелеть", — подытожил Арестович, обратившись к россиянам.
Напомним, что предварительно в Кремле дали согласие на проведение эвакуации военных и гражданских с "Азовстали", если в этом процессе будут участвовать представители "Красного Креста" и непосредственно ООН.
При этом путин нагло врал Антониу Гуттерешу при личной встрече, утверждая, что российские войска не имеют отношения к зверствам в Буче, а Мариуполь больше не обстреливается.