Арестович объяснил, какой удар по Украине станет концом для путина

Российским политикам стоит хорошо оценить последствия нынешней войны

Мариуполь, где на днях российские оккупанты применили очередное запрещенное оружие, может стать для кровавого диктатора владимира путина финальной точкой политической карьеры. Вернее — уничтожение его защитников и оставшихся в подвалах "Азовстали" мирных граждан.

Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время очередного эфира с Марком Фейгиным.

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Во время обсуждения ситуации в Мариуполе военный эксперт подтвердил — прекращения давления на "Азовсталь" после заявлений путина об отмене штурма не было. Наоборот, россияне только усилили свои атаки: используют артиллерию, авиацию, изредка производят вылазки на объект.

"Наши делают контрвылазки в ответ, — говорит Арестович. — Там идет борьба. Гражданским уже который раз коридор сорвали".

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При этом он подчеркивает, что мировые лидеры пытаются найти решение ситуации на высшем уровне. Так, генсек ООН Антониу Гуттереш и президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган предложили свои варианты выхода из этого конфликта. Среди прочего — помощь и непосредственное участие в эвакуации оставшихся на "Азовстали".

"Они предложили варианты решения проблем Мариуполя для того, чтобы рф и путин сохранили остатки репутации. Потому что если они добьют на глазах всего мира защитников, включая гражданских, то там уже говорить будет не о чем", — подчеркивает Алексей Арестович.

Советник главы ОП убежден, что международное давление, которое сейчас ощущает путинская власть, будет лишь усиливаться. И одной из главных целей будет необходимости спасти защитников Мариуполя.

"Если он [путин] добьет Мариуполь, это будет смена всех правил этой войны. И всего его положения в международной политике.[…] Поэтому вы, придурки, если слушаете, то вы же оцените последствия. Вы мелкое садистское сладострастие получите и прикончите своей режим, будете сдавать друг друга с потрохами, чтобы уцелеть", — подытожил Арестович, обратившись к россиянам.

Напомним, что предварительно в Кремле дали согласие на проведение эвакуации военных и гражданских с "Азовстали", если в этом процессе будут участвовать представители "Красного Креста" и непосредственно ООН.

При этом путин нагло врал Антониу Гуттерешу при личной встрече, утверждая, что российские войска не имеют отношения к зверствам в Буче, а Мариуполь больше не обстреливается.