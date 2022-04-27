Генерал-майор СБУ рассказал о том, какое оружие и зачем нужно Украине в войне против россии

Тяжелое вооружение способно переломить ситуацию в войне

Часть вооружения, которое планировали передать союзники Украине уже на месте и эффективно выполняет боевые задачи. Встреча на уровне министров 40 государств призвана распределить зоны ответственности.

Об этом рассказал "Украина 24" генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы ведомства и директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Он выделил несколько важных направлений в поставке вооружений Украине:

Мощное ПВО и усиление авиации. россия продолжает наносить ракетные удары по инфраструктурным объектам и жилым домам в Украине и защититься от агрессии с воздуха — очень важно. Генерал отмечает, что нужны были мощные системы для защиты серьезных объектов, попадания по которым могло вызвать экологическую или системную мировые катастрофы. Частично эти вопросы уже решены, отмечает Ягун, в частности — по ремонту авиации и запчастям.

Оружие нового калибра. Украина получает от союзников вооружение нового для себя калибра, включая 155мм артиллерию (как вот Nexter CAESAR из Франции). Важность этого перехода состоит в том, что стране не хватало своих запасов боеприпасов, а в мире "патронов" нужного калибра нет. При переходе на другие стандарты — боеприпасы смогут поступать из разных источников.

Высокотехнологическое вооружение. Дроны-камикадзе работают эффективнее по целям украинских военных. Напомним, Украина не только получила Switchblade от США, но и ведет переговоры о покупке дополнительных БПЛА. Тем временем парк дроноавиации пополнят не только ударные беспилотники, но и разведчики — компания AeroVironment передала сотню Quantix Recon.

Он отметил, что такое тяжелое вооружение может переломить ход войны.

Как ранее писал "Телеграф", Норвегия передала Украине ЗРК "Мистраль" из которых можно сбивать авиацию на небольших высотах, Нидерланды запланировали поставку бронетехники, а Румыния — летального оружия. В то же время из США поставляют не только дроны, но и современные РСЗО.