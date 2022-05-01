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путін не розв’яже ядерну війну: Арестович назвав ознаку

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У Москві продовжать хизуватися наявністю "ядерки", але навряд чи застосують її Новина оновлена 01 травня 2022, 07:03
У Москві продовжать хизуватися наявністю "ядерки", але навряд чи застосують її

Російські політики дбають про благополуччя власного майбутнього

Імовірність ядерної війни, у "роздмухуванні" теми якої Москва постійно звинувачує Україну, наразі дуже низька. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, про це свідчать останні заяви керівника МЗС рф сергія лаврова.

Більше подробиць військовий експерт розкрив 30 квітня в ефірі програми Марка Фейгіна, повідомляє "Телеграф".

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За словами Арестовича, ситуація є кришталево ясною, адже ті, хто хочуть "стерти весь світ у потерть", не переймаються економікою. Тому останнє інтерв’ю сергія лаврова для "Сіньхуа", в якому він заявив, що на переговорах з Україною спливає тема санкцій проти росії, виглядає дуже промовисто.

"Той, хто думає про зняття санкції, думає про майбутнє, а не про ядерну війну", — резюмував Олексій Арестович.

Також він додав, що з економічними обмеженнями є два важливі моменти. По-перше, Україна не може їх скасувати, адже запроваджували інші держави. По-друге, для зняття санкцій потрібно припинити дії, що вплинули на їхнє початкове оголошення. Тобто це і анексія Криму, і окупація Донбасу, і повномасштабне вторгнення в Україну — Захід реагував на санкційні удари по Москві всі останні вісім років.

Тим часом російська армія, за словами Арестовича, дедалі більше втрачає свій наступальний потенціал та бойовий дух. Може виявитися, що до 9 травня путін не відшукають важливої "перемоги", про яку він міг би звітувати перед своїм народом.

Також ми писали про те, коли українська армія нарешті може розпочати контрнаступ на фронті. Олексій Арестович назвав важливу причину, яка цьому сприятиме.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Ядерний удар #Ядерну зброю #Олексій Арестович
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