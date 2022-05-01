Арестович розповів, чого чекати до 9 травня і як у росіян із "перемогами" на фронті

Загарбники вже кілька днів хочуть наступити на Кривий Ріг, але їхні плани обламуються

Українські військовослужбовці надають гідну відсіч на важливих відрізках фронту, зокрема Ізюмському та Криворізькому. Росіяни ж, на думку радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, регулярно провалюють поставлені перед ними оперативні завдання, а також у великій кількості втрачають особовий склад та техніку.

Про це та багато іншого Арестович розповів в останньому випуску програми Марка Фейгіна від 30 квітня.

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Як пояснив військовий експерт, зараз найактивніші наступальні дії можна побачити у Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. Проте ЗСУ регулярно "обламують" загарбникам усі плани.

Так, на підході до Гуляйполя (Запорізька область) постійно знищується російська авіація, артилерійські установки, а також підрозділи спецназу. Спостерігається скупчення окупантів і неподалік Кривого Рогу — це місто утримують від наступу вже щонайменше чотири дні, розбиваючи техніку та склади супротивника.

Арестович наголошує, що успіхи української армії злять росіян, через що починаються обстріли для "помсти" — наприклад, по Миколаєву з боку Херсона.

"Ця шалена авантюра [російське вторгнення — ред.], про яку ми говорили, починає потихеньку провалюватися. Замаячив оперативний неуспіх, який у цих конкретних умовах дорівнює оперативному поразці як невиконання головних військових цілей кампанії, за якими стоять головні політичні цілі кампанії", — впевнений військовий експерт.

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Також він припускає, що вже через тиждень ВСУ вдасться повністю зупинити російських солдатів під Гуляйполем і злегка загальмувати на Херсонщині. Це означатиме втрату росією наступального потенціалу та ще й напередодні 9 травня.

"І Путіну нічого буде оголошувати", — пояснює Олексій Арестович, нагадуючи про важливість Дня перемоги для російського кривавого диктатора.

Слід зазначити, що закордонні експерти припускають, що у разі невдачі путін здатний 9 травня покликати росіян на загальну мобілізацію. Свою позицію він може пояснити тим, що треба "перемогти світовий нацизм".

Втім, в Україні вже називають таку ідею можливістю якнайшвидше покінчити з російським рейхом.