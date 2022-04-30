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Окупантам не дали просунутися на найважливішому напрямі: свіжа карта боїв в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Підбита російська техніка Новина оновлена 30 квітня 2022, 16:03
Підбита російська техніка

Загарбники 14 разів атакували позиції ЗСУ на Донбасі

У суботу, 30 квітня, на 66-й день повномасштабного вторгнення рф англійська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася, порівнюючи з даними за 29 квітня.

Карта боїв в Україні за 30 квітня
Карта боїв в Україні за 30 квітня
Карта боїв в Україні за 29 квітня
Карта боїв в Україні за 29 квітня

За даними Генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та нанесенні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. Для посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Білгородської області в район міста Ізюм.

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. З метою прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили та засоби протиповітряної оборони.

Сулигівка і Довгеньке на карті України
Сулигівка і Довгеньке на карті України

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському напрямку (в районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове та Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не мав, бойові дії продовжуються.

Ямпіль, Озерне, Лиман на карті України
Ямпіль, Озерне, Лиман на карті України
Рубіжне на карті України
Рубіжне на карті України
Калинове та Попасна на карті України
Калинове та Попасна на карті України
Оленівка та Новомихайлівка на карті України
Оленівка та Новомихайлівка на карті України

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.

На Запорізькому напрямку не припиняється артилерійський обстріл підрозділів наших військ.

На Южнобузькому напрямі ворог активних наступальних дій не проводив. Фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.

Раніше повідомлялося, що глава мзс рф Сергій Лаврів назвав нову причину вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у росії визнали, що приховують втрати на війні в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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