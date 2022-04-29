Рус

"путіну потрібно більше гарматного м’яса": у Британії сказали, коли в росії можуть оголосити мобілізацію

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
243
Парад у росії Новина оновлена 29 квітня 2022, 23:50
Парад у росії

У Міноборони Британії не виключили, що росія може піти на масову мобілізацію

Російський кривавий диктатор володимир путін може скористатися урочистостями, що регулярно проводяться на 9 травня, щоб оголосити в країні загальну мобілізацію та оголосити війну "нацистам" у всьому світі.

Про це розповів міністр оборони Великобританії Бен Воллес в ефірі радіостанції LBC.

За його словами, путін може змінити підхід до війни проти України, якщо російська верхівка визнає, що програє її.

Одним із таких варіантів є спроба перевести вторгнення у стан замороженого конфлікту та спробами утримати вже зайняті території. У такому разі путін міг би похвалитися захопленням Маріуполя, проте той продовжує протистояти загарбникам вже понад 60 днів.

Також Уоллес додав, що не дивуватиметься, якщо путін під час заходів до 9 травня звернеться до росіян і заявить, що "нацисти" не лише в Україні, а в усьому НАТО.

"Я думаю, що він спробує відійти від визначення своєї "спецоперації". Він розкручував інформаційне поле, готуючи ґрунт для того, щоб мати можливість сказати: "Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Більше російського гарматного м’яса", — сказав Уоллес і додав, що після цього в росії може розпочатися масова мобілізація.

Водночас він зазначив, що якщо путін піде на цей крок, то фактично визнає, що його плани щодо захоплення України зазнали невдачі.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден заявив, що слова російської влади про те, що їй доводиться воювати проти НАТО, не відповідають дійсності та можуть свідчити про те, що в Москві таким чином визнають свою поразку.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія #Бен Уоллес
Парад у росії
Новини Росії
"путіну потрібно більше гарматного м’яса": у Британії сказали, коли в росії можуть оголосити мобілізацію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Парад у росії
"путіну потрібно більше гарматного м’яса": у Британії сказали, коли в росії можуть оголосити мобілізацію
Дата публікації
Категорія
Президент України записав нове звернення
Зеленський назвав глобальну ціль ленд-лізу США для України
Дата публікації
Категорія
сергій лавров
Ядерна війна, найманці, переговори з Україною: 6 дивних заяв лаврова арабським ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Нафта
ЄС готується до введення нафтового ембарго проти росії: у ЗМІ назвали терміни
Дата публікації
Категорія
Українські воїни продовжують відбивати атаки росіян
Війна - день 66: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Харківщині, а росія стає ближчою до статусу країни-вигнанця