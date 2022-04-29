"путіну потрібно більше гарматного м’яса": у Британії сказали, коли в росії можуть оголосити мобілізацію

У Міноборони Британії не виключили, що росія може піти на масову мобілізацію

Російський кривавий диктатор володимир путін може скористатися урочистостями, що регулярно проводяться на 9 травня, щоб оголосити в країні загальну мобілізацію та оголосити війну "нацистам" у всьому світі.

Про це розповів міністр оборони Великобританії Бен Воллес в ефірі радіостанції LBC.

За його словами, путін може змінити підхід до війни проти України, якщо російська верхівка визнає, що програє її.

Одним із таких варіантів є спроба перевести вторгнення у стан замороженого конфлікту та спробами утримати вже зайняті території. У такому разі путін міг би похвалитися захопленням Маріуполя, проте той продовжує протистояти загарбникам вже понад 60 днів.

Також Уоллес додав, що не дивуватиметься, якщо путін під час заходів до 9 травня звернеться до росіян і заявить, що "нацисти" не лише в Україні, а в усьому НАТО.

"Я думаю, що він спробує відійти від визначення своєї "спецоперації". Він розкручував інформаційне поле, готуючи ґрунт для того, щоб мати можливість сказати: "Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Більше російського гарматного м’яса", — сказав Уоллес і додав, що після цього в росії може розпочатися масова мобілізація.

Водночас він зазначив, що якщо путін піде на цей крок, то фактично визнає, що його плани щодо захоплення України зазнали невдачі.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден заявив, що слова російської влади про те, що їй доводиться воювати проти НАТО, не відповідають дійсності та можуть свідчити про те, що в Москві таким чином визнають свою поразку.