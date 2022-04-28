росія у відчаї: Байден про гучні заяви кремля

У США вважають, що росія намагається виправдатися за провали у війні

У США відреагували на заяви російської влади, що рф воює не тільки проти України, але й проти Північноатлантичного Альянсу. Ці слова є свідченням розпачу Кремля через поразку у війні.

Про це у четвер, 28 квітня, заявив американський президент Джо Байден у зверненні до України.

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"Ми не нападаємо на росію, ми допомагаємо Україні захищатись від російської агресії. росія зазнала невдачі, тому зараз вона каже, що має конфлікт із НАТО. Це виправдання їхньої поразки", — заявив Джо Байден.

При цьому американський лідер наголосив, що США не ведуть війну з росією, але поки російська армія не припинить військові злочини на українських землях, Україна отримуватиме і зброю, і гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що під час виступу Джо Байден також анонсував черговий удар по російських олігархах. За його словами, усе відібране у путінської клептократії майно направлять на допомогу Україні для ліквідації російської агресії.

Також "Телеграф" писав, що Байден направив до Конгресу заявку на виділення додаткових коштів на військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні.