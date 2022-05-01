Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" про те, чому Україні вигідне оголошення загальної мобілізації в Росії:

Тут підвезли хороші прогнози щодо рашистів. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не виключив, що диктатор путін може оголосити всеросійську мобілізацію заради боротьби з "нацистам" у всьому світі.

І піти на це, ймовірно, може 9 травня під час традиційного для рашистів побєдобєсія.

Очевидно, що у росіян зараз – якесь душевне людоїдське піднесення у зв’язку з масовим знищенням українців. У зв’язку з тортурами, зґвалтуваннями, масовими вбивствами, мародерством, які здійснює на нашій землі рашистська армія.

Інформаційної ізоляції в росії немає. І все, що відбувається тут, вони чудово бачать. І це їх, схоже, абсолютно влаштовує. Цією неоголошеною війною вони підвищують свою самооцінку, вважають себе вершителями доль світу. Навіть, судячи з деяких опитувань та заяв, не проти влаштувати ядерну війну. Чомусь уважаючи, що в ній загинуть усі, крім них…

Це масове сп’яніння своєю уявною величчю, одуріння від чужої крові та своїх фейкових успіхів схоже на те, що було в росії перед російсько-японською війною, яка їх нічого не навчила. І перед Першою світовою.

Тим часом процес отримання "посилок" у вигляді пакетів з трупами в росії наростає. Навіть не "посилок", а "бандеролей", тому що останки часом уміщаються в маленький пакет. Іронія долі – росіяни прийшли до України боротися з умовним Бандерою, а тепер масово повертаються додому у бандеролях.

Водночас військкомати відмовляються виплачувати обіцяні путіним "мільйони" за загиблих без пред’явлення тіл. А коли привезуть труп і чи привезуть (мобільні крематорії не просто так кочують за окупантами) – це ще питання.

Дещо протверезити це очманіле суспільство може лише почуття страху. А почуття страху може виникнути, коли росія буде завалена бандеролями – чорними пакетами – з останками тих, хто пішов воювати проти України.

З одного боку – росіяни раді, що Україна зараз через них так страждає. З іншого – воювати готовий лише мізерний відсоток. Ідіотів та маніяків, звичайно, вистачає. Але їх далеко не так багато, як хотілося б путіну. Та й викошуємо ми їх ударно. Утилізація відбувається успішно.

Різниця у втратах – приблизно десятикратна. Тобто, на одного загиблого українського воїна припадає десяток окупантів. Зрозуміло, що один наш воїн цінніший за тисячу орків. Як відомо і те, що у війні без втрат немає. І ці втрати у рашистів тільки зростатимуть. Вони й так страшні. І це ще на фронт не під’їхала переважна більшість важкого озброєння від наших союзників, насамперед США.

Отже, процес утилізації загарбників посилиться. Їхні кадрові частини вже порідшали на 30-40%. Туди додається всякого роду шлак, який напилососили за оголошеннями. Вояки з них так собі. Але як "гарматне м’ясо" — годяться. Саме так міркує путін. У логіці радянських воєначальників. Завалити противника "м’ясом" масою.

Але в певний момент путіну може здатися, що все дуже довго буксує. Що час ще підвищити ставки. І тоді він, як Сталін у 1941-му, може виступити з промовою на кшталт "ні кроку назад, усі – на війну зі світовим фашизмом". Може навіть піти на удар по якомусь із натовських об’єктів. Спробувавши, як він любить, "взяти на понт".

Це ж ми розуміємо, що росія вже програла. А путін цього не розуміє чи не приймає. Як Гітлер у квітні 1945-го, сидячи в обложеному Берліні, все ще сподівався взяти Москву. Такі, як Гітлер, як путін – живуть у своїх ілюзіях до кінця. І вмирають із ними…

Саме тому ймовірність всеросійської мобілізації існує. Але все тут залежить від настрою путіна, а також від того, наскільки вдало українська армія кришитиме рашистів далі.

При цьому важливо розуміти, що оголошення загальної мобілізації в росії — вигідно всім, хто хоче її якнайшвидшого кінця.

Тому що масова мобілізація в росії, помножена на важке озброєння в безмежних поставках України з усього світу — точно підвищить кількість бандеролей (пакетів) з рештками окупантів. Що врешті-решт наблизить кінець російського рейху.

Ну а ядерні страшилки – це блеф. Переляканий або розлютований путін готовий запустити черговий етап операції "Гарматне м’ясо", перекришити хоч усіх своїх кріпаків. Але він сам помирати, схоже, не хоче. Як не хоче гинути в "ядерному попелі" і його оточення.

Наголошую – всеросійська мобілізація стане кроком відчаю для Кремля. Це означатиме, що путінський режим не бачить інших способів перемогти. Хоч у них і так нема такого шансу.