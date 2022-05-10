Делают невозможное: украинские защитники показали видео из "Азовстали"

Украинские защитники в Мариуполе продолжают удерживать позиции под непрекращающимися обстрелами

Защитники "Азовстали" в Мариуполе показали, в каких условиях им приходится воевать.

Соответствующим видео поделился бывший командир полка НГУ "Азов" Максим Жорин, передает "Украина 24".

"Украинские войска делают невозможное, продолжая защищать эту крепость", — сказал он.

На коротком ролике виден пожар в одном из помещений завода, а также отчетливо слышен звук взрыва.

Жорин отметил, что первый и второй этаж здания охвачен пожаром, а бойцам приходится жить в подвале.

Напомним, 7 мая министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали из территории завода "Азовсталь".

Впрочем, по данным украинских властей там остаются еще около сотни гражданских. Находящийся на территории завода офицер "Азова" Илья Самойленко в свою очередь отметил, что такой информацией не располагает и говорит, что всех мирных жителей было эвакуировано.

"Телеграфу" удалось пообщаться с одной из местных жительниц, которая рассказала о всех ужасах жизни в оккупации и тщетных попытках гражданских вырваться из осажденного города.