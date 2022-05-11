Страна ЕС признала действия россии в Украине геноцидом
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Чехия пообещала Украине поддержку оружием и в отношении вступления в ЕС
Чехия признала действия российской армии во время войны на территории Украины геноцидом украинского народа. Соответствующее решение чешский Сенат принял в среду, 11 мая.
Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
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"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом Украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Спасибо!", — написал посол.
В постановлении Сената говорится, что Чехия осуждает действия российской армии на территории Украины, в частности нарушения международных конвенций на международное гуманитарное право.
"Этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, физическое и психическое насилие или насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, являются проявлениями геноцида против украинского народа", — говорится в документе.
В связи с этим Чехия призывает Россию вывести свои войска с территории Украины и начать уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Кроме того, Чешский Сенат призвал Кремль уважать международное гуманитарное право и соблюдать его.
В принятом постановлении содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
Ранее "Телеграф" сообщал, что чешский президент Милош Земан разрешил 103 гражданам страны вступить в Вооруженные силы Украины и воевать против российских оккупантов.
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