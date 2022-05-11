"путин перес*ал": Пионтковский объяснил, почему кремль не решится на ядерный удар

россия не пойдет на применение ядерного оружия, ведь путин боится сам быть убитым

российский кровавый диктатор владимир путин, неоднократно намекавший на то, что готов применить ядерное оружие против стран Запада, дал заднюю, ведь испугался, что кроме миллионов невинных людей от этого же оружия погибнет и он сам.

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Об этом политолог-публицист Андрей Пионтковский рассказал в своем очередном интервью с Наталией Влащенко для "Украина 24".

По словам эксперта, ранее Запад четко уточнил свою концепцию ядерного сдерживания россии. Они дали ясно понять путину, что если тот все же решит применить тактическое ядерное оружие, ответа долго ждать не придется. И во время такого развития событий погибнут не только миллионы невинных граждан страны-агрессора, которых кровавому лидеру совсем не жалко, но и он сам.

Именно эти уточнения и превратили российского президента "в жалкого сморчка под пледиком", — убежден Пионтковский.

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"Он (путин — ред. редакцией) извиняется уже! Он перес*ал, простите меня, уже до последней степени, когда понял, что не 20 миллионов убьют ответным ядерным ударом (Запад — ред. редакцией), а лично его любимого в бункере. Он уже стал после этого миротворцем", — подытожил политолог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший глава МВД Арсен Аваков объяснил, почему россия все же не решится на применение ядерного оружия. Он убежден, что западные спецслужбы уже давно высчитали, в каком бункере скрывается кровавый российский лидер, поэтому применение им оружия массового поражения может привести не только к мировому резонансу, но и к его фактической ликвидации.