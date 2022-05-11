Не поразило: в Пентагоне оценили хваленое российское оружие

В США уверены, что применение этих ракет россиянами не отразится на ходе боевых действий

Военное руководство США считает, что использование россиянами сверхзвуковых ракет Х-22 для поражения целей в Украине не сыграет важную роль в ходе войны.

Как передает CNN, об этом заявил американский генерал Марк Милли, занимающий должность главы Объединенного комитета начальников штабов США.

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По его словам, россияне по состоянию на вторник, 10 мая, запустили по Украине от 10 до 12 гиперзвуковых ракет — речь об использовании шеститонных сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет Х-22, которые производились еще в Советском Союзе.

По словам генерала, это был первый случай применения гиперзвукового оружия в бою, из-за чего был проанализирован каждый гиперзвуковой удар.

"Если не считаться со скоростными характеристиками этого оружия, (а рассматривать – ред.) в контексте поражения целей, то мы не видим, чтобы использование россиянами того небольшого количества сверхзвуковых ракет имело какую-то решающую или существенную роль в ходе войны", — заявил Марк Милли.

С таким мнением согласился глава Петагона Ллойд Остин, отметив, что кровавый диктатор владимир путин таким образом стремится показать якобы преимущество россии в вооружении перед другими странами мира.

При этом, по мнению министра обороны США, вряд ли путин готов пойти на использование ядерных боезарядов.

Напомним, что США уже передали Украине почти все из обещанных гаубиц М-777 вместе с боекомплектом. В Пентагоне отметили, что в ближайшее время наша страна получит и первый из 11 вертолетов Ми-17.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужные украинские военные.