На Харьковщине от оккупантов освободили еще четыре населенных пункта: подробности

Украинские военные вытесняют оккупантов из сел Харьковщины с каждым днем все больше

Вооруженным силам Украины на 76-й день войны с российскими оккупантами вернули контроль над четырьмя населенными пунктами Харьковской области.

Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Отмечается, что от захватчиков удалось освободить Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", — говорится в сообщении.

Оосвобожденные 10 мая населенные пункты Харьковщины

Кроме того, отмечается, что российская армия продолжает нести потери на территории Украины. За пределы украинских земель из-за существенных потерь вышли подразделения 138-й отдельной механизированной бригады российской армии. Известно, что они были возвращены в Белгород, после чего значительная часть личного состава из числа контрактников написала рапорты на увольнение.

Напомним, что кроме Харьковского направления ВСУ перешли в контрнаступление еще и в Запорожской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине в настоящее время находятся около 97 батальонно-тактических групп российской армии. Они находятся в постоянном движении, поскольку терпят в боях значительные потери. Есть также данные, что "новую кровь" уже пригласили и частные военные кампании.