Озвучены потери Нацгвардии Украины с начала вторжения

Более полтысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины погибли во время войны с рф.

Об этом рассказал начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий на брифинге, сообщает Суспільне.

Сообщается, что на данный момент погиб 501 нацгвардеец.

"К сожалению, во время выполнения заданий за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными — 1697 военнослужащих, безвозвратными — 501 военнослужащий", — сказал он.

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