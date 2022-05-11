Укр

Озвучены потери Нацгвардии Украины с начала вторжения

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Украинский воин в Рубежном, май 2022 года Новость обновлена 11 мая 2022, 18:05
Украинский воин в Рубежном, май 2022 года

Более полтысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины погибли во время войны с рф.

Об этом рассказал начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий на брифинге, сообщает Суспільне.

Сообщается, что на данный момент погиб 501 нацгвардеец.

"К сожалению, во время выполнения заданий за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными — 1697 военнослужащих, безвозвратными — 501 военнослужащий", — сказал он.

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