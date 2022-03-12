Зеленский впервые озвучил число погибших украинских бойцов

Отпор оккупантам дается большой ценой.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский впервые озвучил потери нашей армии в войне.

Президент Украины рассказал о потерях во время интервью иностранным СМИ.

Зеленский заявил, что около 1300 украинских героев отдали жизнь за защиту родины от российских оккупантов. Также президент отметил, что армия рф потеряла в Украине более 12 тысяч солдат и он этому совершенно не рад.

"У нас погибло около 1300 военных людей, а в России — более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло", — заявил президент.

Напомним, 12 марта Зеленский призвал провести переговоры с российской стороной в Израиле. Кроме того, глава государства рассказал, что будут делать с пленными российскими солдатами, которых уже очень много. Также президент Украины призвал Запад усиливать санкции против россии, которая не перестает бомбить мирные украинские города. Ранее Зеленский обратился к российским пропагандистам, против которых демократические страны ввели ряд ограничений.