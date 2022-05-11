россия не отказалась от планов на Киев и новые области Украины: стали известны подробности

Под угрозой могут оказаться Одещина, Николаевщина и Запорожье

Российские оккупанты не отказались от планов захватить столицу Украины — Киев. Более того, россия мечтает создать там новое государственное образование и включить его в свой состав.

Такое мнение в среду, 11 мая, на брифинге озвучил начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Кроме Киева, отметил представитель Генштаба, россияне могут пытаться завоевать еще три региона, чтобы создать коридор в Приднестровье.

"Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создания сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, завладение Киевом, инсценировка перевыборов к законодательным и исполнительным органам к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав россии", — сообщил Алексей Громов.

По словам представителя Генштаба, к планам противника украинские военные готовятся и по их мнению будет серьезное противодействие.

Напомним, что, по мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, россияне по-прежнему обсуждают планы по вероятному захвату столицы. Впрочем, реального варианта для проведения подобной операции у врага нет.

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