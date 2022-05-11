Арестович ответил, могут ли россияне снова напасть на Киев

По словам военного эксперта, у армии рф не совпадают планы и возможности

Киев, который, по мнению местных властей, все еще остается целью оккупантов, постепенно возвращается к почти стандартному ритму жизни. По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, россияне по-прежнему обсуждают планы насчет вероятного захвата столицы. Впрочем, реального варианта для проведения подобной операции у врага нет.

Об этом военный эксперт заявил в эфире программы Марка Фейгина в ночь на 11 мая, передает "Телеграф".

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Арестович подчеркивает, что всегда нужно понимать различия между планами и возможностями их реализации. Последнего у россиян точно нет.

"Если они эти несколько тысяч или десятков тысяч накопленных бросят под Киев снова, это будет махровым самоубийством, — говорит советник руководителя ОП. — Я думаю, на это не пойдет даже российское командование, потому что это будет тройная глупость".

При этом он подчеркивает — это не мешает россиянам и дальше обсуждать подобные планы. По мнению Арестовича, концепция таких вариантов постоянно находится "на столе" у военного руководства. Но ни живой силы, ни техники для взятия украинской столицы у оккупантов уже нет.

Впрочем, в Киеве уже "готовятся" к вероятной встречи с российскими захватчиками. Так, к примеру, на одной из площадей города установили временную инсталляцию с изображением путина. Один из современных скульпторов создал памятник кровавому диктатору с пистолетом во рту, намекая политику на необходимость самоустраниться.

Также в столице готовятся высадить клумбу, которая по итогу повторит известнейшую марку "Укрпочты" с посланным по маршруту русским военным кораблем.