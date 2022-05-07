Укр

В центре Киева поставили эффектный памятник путину: как он выглядит (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Скульптура в центре Киева Новость обновлена 07 мая 2022, 16:07
Скульптура в центре Киева

Автор работы недвусмысленно намекнул путину, что тому необязательно дожидаться суда

В столице Украины появилась временная скульптура, которая изображает российского кровавого диктатора владимира путина с пистолетом во рту.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Якобчук в своем Фейсбук.

Инсталляция, которая носит название "Zастрелись", появилась на месте, где ранее располагался памятник Ленину.

"История знает, что у военных преступников два пути: суд, или… путлер, намек понятен", — написано на табличке у подножья скульптуры.

Пользователи сети же отметили, что если путин таки последует совету, то эту скульптуру там можно оставить навсегда.

Как сообщалось ранее, в Украине после начала российского вторжения начали демонтировать памятники, связанные с россией и СССР.

Та в начале апреля в Мукачево демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Позже такой же был убран и из Тернополя.

После этого в Стрые убрали памятник советским солдатам, а убирать любые упоминания о россии также начали в Черкассах, Чернигове и других городах Украины.

Демонтаж затронул и Киев, где недавно убрали статуи под Аркой дружбы народов.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Памятник #Владимир Путин
Петр Толстой
Новости России
В госдуме рф назвали новое условие окончания "спецоперации" в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Толстой
В госдуме рф назвали новое условие окончания "спецоперации" в Украине
Дата публикации
Категория
"Слуги" поехали в Европу "в командировку", однако скрывали это даже от коллег по фракции, — источники
"Слуги" поехали в Европу "в командировку", однако скрывали это даже от коллег по фракции, — источники
Дата публикации
Категория
В результате обстрела возникло масштабное возгорание
Новый ракетный удар по Одессе и другим регионам Украины: что известно (обновляется)
Дата публикации
Категория
Возвращение Крыма более чем реально. Почему россия проиграет эту войну
Возвращение Крыма более чем реально. Почему россия проиграет эту войну
Дата публикации
Категория
ВСУ защищают украинские города от захватчиков
Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путина о последствиях