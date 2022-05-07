В центре Киева поставили эффектный памятник путину: как он выглядит (фото)

Автор работы недвусмысленно намекнул путину, что тому необязательно дожидаться суда

В столице Украины появилась временная скульптура, которая изображает российского кровавого диктатора владимира путина с пистолетом во рту.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Якобчук в своем Фейсбук.

Инсталляция, которая носит название "Zастрелись", появилась на месте, где ранее располагался памятник Ленину.

"История знает, что у военных преступников два пути: суд, или… путлер, намек понятен", — написано на табличке у подножья скульптуры.

Пользователи сети же отметили, что если путин таки последует совету, то эту скульптуру там можно оставить навсегда.

Как сообщалось ранее, в Украине после начала российского вторжения начали демонтировать памятники, связанные с россией и СССР.

Та в начале апреля в Мукачево демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Позже такой же был убран и из Тернополя.

После этого в Стрые убрали памятник советским солдатам, а убирать любые упоминания о россии также начали в Черкассах, Чернигове и других городах Украины.

Демонтаж затронул и Киев, где недавно убрали статуи под Аркой дружбы народов.