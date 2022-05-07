В центре Киева поставили эффектный памятник путину: как он выглядит (фото)
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Автор работы недвусмысленно намекнул путину, что тому необязательно дожидаться суда
В столице Украины появилась временная скульптура, которая изображает российского кровавого диктатора владимира путина с пистолетом во рту.
Об этом сообщил украинский журналист Андрей Якобчук в своем Фейсбук.
Инсталляция, которая носит название "Zастрелись", появилась на месте, где ранее располагался памятник Ленину.
"История знает, что у военных преступников два пути: суд, или… путлер, намек понятен", — написано на табличке у подножья скульптуры.
Пользователи сети же отметили, что если путин таки последует совету, то эту скульптуру там можно оставить навсегда.
Как сообщалось ранее, в Украине после начала российского вторжения начали демонтировать памятники, связанные с россией и СССР.
Та в начале апреля в Мукачево демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Позже такой же был убран и из Тернополя.
После этого в Стрые убрали памятник советским солдатам, а убирать любые упоминания о россии также начали в Черкассах, Чернигове и других городах Украины.
Демонтаж затронул и Киев, где недавно убрали статуи под Аркой дружбы народов.
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