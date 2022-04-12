Укр

"Продолжение следует": на Львовщине снесли памятник советским солдатам (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Продолжение следует": на Львовщине снесли памятник советским солдатам (видео) Новость обновлена 12 апреля 2022, 11:30

Местные власти отметили, что продолжат ликвидировать упоминания Советского Союза в городе.

В центре Стрыя, что на Львовщине, демонтировали оставшуюся часть мемориала в честь советской армии – стеллу-памятник советскому солдату с памятными датами "Великой Отечественной войны". Снесли памятник в понедельник, 11 апреля.

Об этом сообщили на странице Стрыйского городского совета.

"Стрый начинает ликвидацию оставшихся памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей общины. Первой упала стелла на Площади рынок. Продолжение следует. Не оставим и следа от коммунистического режима" — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что снесенная стелла была частью мемориальной композиции: перед ней ранее стоял памятник советскому солдату с ребенком в руках, однако его демонтировали в 2014 году.

Отметим, что сейчас в Украине активно проходит "деруссификация". Во многих украинских городах демонируют памятники, связанные с СССР и россией. Так, в Тернополе снесли памятник Александру Пушкину, а в Мукачево – советскому танку.

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#Памятник #Стрый
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