"Продолжение следует": на Львовщине снесли памятник советским солдатам (видео)

Местные власти отметили, что продолжат ликвидировать упоминания Советского Союза в городе.

В центре Стрыя, что на Львовщине, демонтировали оставшуюся часть мемориала в честь советской армии – стеллу-памятник советскому солдату с памятными датами "Великой Отечественной войны". Снесли памятник в понедельник, 11 апреля.

Об этом сообщили на странице Стрыйского городского совета.

"Стрый начинает ликвидацию оставшихся памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей общины. Первой упала стелла на Площади рынок. Продолжение следует. Не оставим и следа от коммунистического режима" — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что снесенная стелла была частью мемориальной композиции: перед ней ранее стоял памятник советскому солдату с ребенком в руках, однако его демонтировали в 2014 году.

Отметим, что сейчас в Украине активно проходит "деруссификация". Во многих украинских городах демонируют памятники, связанные с СССР и россией. Так, в Тернополе снесли памятник Александру Пушкину, а в Мукачево – советскому танку.