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"Далі буде": на Львівщині знесли пам’ятник радянським солдатам (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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"Далі буде": на Львівщині знесли пам’ятник радянським солдатам (відео) Новина оновлена 12 квітня 2022, 11:30

Місцева влада зазначила, що продовжить ліквідувати згадки Радянського Союзу в місті.

У центрі Стрия, що на Львівщині, демонтували частину меморіалу на честь радянської армії – стелу-пам’ятник радянському солдату з пам’ятними датами "Великої Вітчизняної війни". Знесли пам’ятку у понеділок, 11 квітня.

Про це повідомили на сторінці Стрийської міської ради.

"Стрий починає ліквідацію пам’ятників тоталітарного режиму, що залишилися, які залишилися на території нашої громади. Першою впала стела на Площі ринок. Далі буде. Не залишимо і сліду від комуністичного режиму" — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що стела була частиною меморіальної композиції: перед нею раніше стояв пам’ятник радянському солдату з дитиною в руках, проте його демонтували у 2014 році.

Зазначимо, що зараз в Україні активно відбувається "дерусифікація". У багатьох українських містах демонтують пам’ятники, пов’язані з СРСР та росією. Так, у Тернополі знесли пам’ятник Олександру Пушкіну, а у Мукачеві – радянському танку.

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#Пам'ятник #Стрий
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