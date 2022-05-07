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У центрі Києва поставили ефектний пам’ятник путіну: як виглядає (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Скульптура у центрі Києва Новина оновлена 07 травня 2022, 16:07
Скульптура у центрі Києва

Автор роботи недвозначно натякнув путіну, що тому необов’язково чекати суду

У столиці України з’явилася тимчасова скульптура, яка зображує російського кривавого диктатора володимира путіна з пістолетом у роті.

Про це повідомив український журналіст Андрій Якобчук у своєму Фейсбуку.

Інсталяція, що зветься "Zaстрелись", з’явилася на місці, де раніше розташовувався пам’ятник Леніну.

"Історія знає, що у військових злочинців два шляхи: суд, або… путлер, натяк зрозумілий", — написано на табличці біля підніжжя скульптури.

Користувачі мережі ж зазначили, що якщо путін таки піде на цей крок, то цю скульптуру там можна залишити назавжди.

Як повідомлялося раніше, в Україні після початку російського вторгнення почали демонтувати пам’ятники, пов’язані з росією та СРСР.

Та на початку квітня у Мукачеві демонтували пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Пізніше такий же був прибраний і з Тернополя.

Після цього у Стрию прибрали пам’ятник радянським солдатам, а прибирати будь-які згадки про росію також розпочали у Черкасах, Чернігові та інших містах України.

Демонтаж торкнувся і Києва, де нещодавно прибрали статую під Аркою дружби народів.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Пам'ятник #Володимир Путін
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