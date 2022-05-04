"Можно сделать селфи": в Киеве появится клумба, в виде почтовой марки с "русским военным кораблем"

У жителей столицы появится еще одна достопримечательность

В Киеве появится большая клумба в виде известной почтовой марки "русский военный корабль, иди…", на фоне которой сможет сфотографироваться каждый желающий.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевзеленстрой" в Фейсбук.

"Если не успели купить желаемую марку, будет возможность сделать памятное селфи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая марка из цветов будет располагаться на транспортной развязке у станции метро Левобережная.

Ее размеры по предварительным оценкам составят 13,8 на 4,5 метра.

Также там сообщили, что работы по высадке цветов уже начались.

Как сообщалось ранее, продажа марок с военным кораблем стартовала 12 апреля, а уже спустя несколько дней "Укрпочта" ввела ограничения на ее продажу из-за огромных очередей из желающих ее купить. После небывалого успеха реализации было решено выпустить вторую марку этой серии.

Не обошлось и без скандалов, так известный украинский "фотошопер" и пародист Богдан Процишин после выхода второй версии марки заявил, что в качестве нового дизайна была без разрешения использована его работа. Впрочем, автор изначального дизайна решил это оспорить.