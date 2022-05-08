Можно ли уже возвращаться в Киев? Что говорит власть и на что обратить внимание

В столице постепенно возобновляют работу диппредставительства других стран

Многих жителей столицы, которые покинули город из-за боевых действий, интересует вопрос, когда можно будет возвращаться в Киев без угрозы для жизни. Местные власти говорят, что это возможно после 9 мая, в то время как президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что не все так однозначно.

"Телеграф" собрал все, что известно по поводу возвращения в Киев по состоянию на сейчас.

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Так, городской голова Киева в комментарии НВ сообщил, что выехавшие из-за обстрелов жители Киева могут постепенно возвращаться в столицу после 8-9 мая. Однако с ситуацией по безопасности, по его словам, могут возникнуть проблемы.

"Целью агрессора была и остается столица. Большое количество заминирований в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть (этих территорий — ред.) остается опасной. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8—9 мая можно понемногу будет возвращаться в столицу", — сообщил Кличко, добавив, что 8-9 мая в столице с 22:00 до 5:00 будет действовать комендантский час.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слишком рано думать, что война уже заканчивается.

"Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам, – в очередной раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться, нельзя думать, будто война уже заканчивается. Нам еще нужно бороться, еще нужно гнать оккупантов", — заявил он.

К слову, на 9 мая Зеленский пригласил в Киев канцлера Германии Олафа Шольца. По словам президента Украины, это было бы сильным политическим шагом.

Стоит отметить, что 8 мая в Киев вернулись дипломаты США и Канады — работники посольств обеих стран еще в феврале уехали из столицы из-за ситуации по безопасности. Это событие уже называют своеобразным маркером с точки зрения оценки безопасности пребывания в Киеве.

Ранее сообщалось, что Зеленский в обращении к 8 мая сделал намек путину.