Чи можна вже повертатися до Києва? Що каже влада і на що звернути увагу

У столиці поступово відновлюють роботу диппредставництва інших країн

Багатьох мешканців столиці цікавить питання, коли можна буде повертатися до Києва без загрози для життя. Місцева влада каже, що це можливо після 9 травня, тоді як президент України Володимир Зеленський попереджає, що не все так однозначно.

"Телеграф" зібрав все, що відомо з приводу повернення до Києва станом на цей час.

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Так, міський голова Києва у коментарі НВ повідомив, що жителі Києва, які виїхали через обстріли, можуть поступово повертатися до столиці 8-9 травня. Однак, з безпековою ситуацією, за його словами, можуть виникнути проблеми.

"Метою агресора була і залишається столиця. Велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки велика частина([цих територій — ред.) залишається небезпечною. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8—9 травня можна потроху буде повертатися до столиці", — повідомив Кличко, додавши, що 8-9 травня у столиці з 22:00 до 5:00 буде діяти комендантська година.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що надто рано думати, що війна вже закінчується.

"Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах, – укотре засвідчують: ще не можна розслаблятись, не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротися, ще потрібно гнати окупантів", — заявив він.

До слова, на 9 травня Зеленський запросив до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца. За словами президента України, це було б потужним політичним кроком.

Варто зазначити, що 8 травня до Києва повернулися дипломати США та Канади — працівники посольств обох країн ще у лютому виїхали зі столиці з огляду на безпекову ситуацію. Цю подію вже називають своєрідним маркером з точки зору оцінки безпеки перебування у Києві.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у зверненні до 8 травня зробив натяк путіну.