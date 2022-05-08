Сотрудники посольства США вернулись в Киев: исторические кадры (видео)

Следом за ними в Киев вернулись канадские дипломаты

В воскресенье, 8 мая, в Киев вернулась временно поверенная в делах США Кристина Квин и другие американские дипломаты, покинувшие столицу Украины еще в феврале.

Об этом говорится в пресс-релизе посольства США.

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Отмечается, что возвращение американских дипломатов в посольство в Киеве приурочили ко дню победы над нацизмом.

США вернули дипломатов в посольство в Киеве

Кроме того, в воскресенье, 8 мая, в Киев вернулось посольство Канады в Украину. На его открытие прибыл премьер-министр страны Джастин Трюдо, приехавший в Украину без анонсов.

Джастин Трюдо вывешивает флаг Канады на посольстве в Киеве

Напомним, что о возвращении американских дипломатов в Киев стало известно 24 апреля после визита в Украину главы Минобороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. Посольства США и Канады в Киеве закрылись еще 13 февраля из-за тогда еще угрозы российского вторжения. Дипломатов ведомств перевели на время во Львов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил город Ирпень в Киевской области. Его шокировал тот факт, что российские оккупанты бомбили дома мирных жителей.