США вернет дипломатов в Киев — в этом увидели "хороший сигнал"

Кроме того, США назначили нового посла в Украине

После визита главы Минобороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена в Украину стало известно, что в Киев вернутся американские дипломаты. Кроме того, Украине будет выделена новая военная помощь.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает Reuters.

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Напомним, визит Блинкена и Остина в Киев состоялся 24 апреля. В столице Украины представители США более трех часов общались с президентом Владимиром Зеленским и другими первыми лицами государства. В ходе разговора было отмечено, что Украина получит от США военную помощь в размере более 700 миллионов долларов, а на следующей неделе в Киев начнут возвращаться американские дипломаты. Речь также шла о назначении нового посла США в Украине.

"С точки зрения военных целей, россия уже потерпела поражение, а Украина уже преуспела", — сказал Блинкен на брифинге в Польше после того, как два официальных лица вернулись из Украины.

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Между тем, в Киевской военной администрации увидели в возвращении дипломатов "хороший сигнал для киевлян". Об этом заявил глава КМВА Николай Жирнов.

"Сейчас звучит цифра о возвращении 16 дипломатических представительств. И каждый день от представителей разных стран, в том числе Соединенных Штатов и Великобритании, мы слышим, что они тоже планируют вернуться и возобновить свою работу. Возвращение посольства страны означает, что непосредственной угрозы захвату столицы пока нет. Сейчас важно двустороннее сотрудничество со странами, заключение договоров, контрактов и послам необходимо находиться на месте. Для киевлян — это хороший сигнал, что жизнь в столице восстанавливается", — сообщил Жирнов.

Напомним, что по итогам встречи Офис президента Украины опубликовал заявление — в нем говорилось о благодарности американской стороне за поддержку, гарантиях безопасности для Украины, но не было ни слова о НАТО.

Стоит отметить, что один из пунктов, о которых говорилось во время встречи представителей США и Украины, американская сторона уже выполнила – 25 апреля Джо Байден официально назначил послом США в Украине Бриджит Бринк. Что о ней известно – читайте в материале "Телеграфа".