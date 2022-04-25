Укр

США вернет дипломатов в Киев — в этом увидели "хороший сигнал"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
79
Посольство США в Киеве может заработать со следующей недели Новость обновлена 25 апреля 2022, 17:30
Посольство США в Киеве может заработать со следующей недели

Кроме того, США назначили нового посла в Украине

После визита главы Минобороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена в Украину стало известно, что в Киев вернутся американские дипломаты. Кроме того, Украине будет выделена новая военная помощь.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает Reuters.

Оперативно о войне читайте в нашем Telegram

Напомним, визит Блинкена и Остина в Киев состоялся 24 апреля. В столице Украины представители США более трех часов общались с президентом Владимиром Зеленским и другими первыми лицами государства. В ходе разговора было отмечено, что Украина получит от США военную помощь в размере более 700 миллионов долларов, а на следующей неделе в Киев начнут возвращаться американские дипломаты. Речь также шла о назначении нового посла США в Украине.

"С точки зрения военных целей, россия уже потерпела поражение, а Украина уже преуспела", — сказал Блинкен на брифинге в Польше после того, как два официальных лица вернулись из Украины.

Между тем, в Киевской военной администрации увидели в возвращении дипломатов "хороший сигнал для киевлян". Об этом заявил глава КМВА Николай Жирнов.

"Сейчас звучит цифра о возвращении 16 дипломатических представительств. И каждый день от представителей разных стран, в том числе Соединенных Штатов и Великобритании, мы слышим, что они тоже планируют вернуться и возобновить свою работу. Возвращение посольства страны означает, что непосредственной угрозы захвату столицы пока нет. Сейчас важно двустороннее сотрудничество со странами, заключение договоров, контрактов и послам необходимо находиться на месте. Для киевлян — это хороший сигнал, что жизнь в столице восстанавливается", — сообщил Жирнов.

Напомним, что по итогам встречи Офис президента Украины опубликовал заявление — в нем говорилось о благодарности американской стороне за поддержку, гарантиях безопасности для Украины, но не было ни слова о НАТО.

Стоит отметить, что один из пунктов, о которых говорилось во время встречи представителей США и Украины, американская сторона уже выполнила – 25 апреля Джо Байден официально назначил послом США в Украине Бриджит Бринк. Что о ней известно – читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Война #Посольство #Дипломаты
После ракетного удара по объекту в Жмеринке начался пожар
В регионах
Более десятка пострадавших и пятеро погибших: в сети показали последствия обстрела Винницкой области
Дата публикации
Дата публикации
Категория
После ракетного удара по объекту в Жмеринке начался пожар
Более десятка пострадавших и пятеро погибших: в сети показали последствия обстрела Винницкой области
Дата публикации
Категория
Новый посол США в Украине Бриджит Бринк
Специалист по Восточной Европе, которую очень ждали в Украине: кто такая новый посол США Бриджит Бринк
Дата публикации
Категория
Еще один вражеский летательный аппарат уничтожен
Бьем оккупантов! Украинские защитники сбили вражеский самолет на Харьковщине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Ллойд Остин и Энтони Блинкен
Украина может победить в войне против россии: Пентагон назвал условие
Дата публикации
Категория
Украина страдает от вражеских обстрелов
Война — день 61: россияне палят ракетами по всей Украине и готовят провокацию в Мариуполе