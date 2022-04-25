Специалист по Восточной Европе, которую очень ждали в Украине: кто такая новый посол США Бриджит Бринк

Новый посол имеет богатый опыт работы в сложных регионах, в том числе охваченных войной

После более чем двухлетнего перерыва в Украине появится действительный и полномочный посол США, которой стала Бриджит Бринк, имеющая 26-летний опыт дипломатической работы.

Специалист по Восточной Европе – как строилась карьера нового посла США

Уроженка штата Мичиган имеет два высших образования — магистра по международным отношениям и политической теории в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра политологии в колледже Кеньон, американского штата Огайо.

Бринк настоящий полиглот, помимо родного английского владеющая русским, сербским, грузинским и французским языками. Знание сербского пригодилось ей в 1997 году, когда она после года работы в Государственном департаменте была направлена на работу в Сербию.

Впрочем, в 1999 году Бриджит Бринк досрочно покинула Белград в связи с началом военных действий, таким образом Украина будет не первой страной, в состоянии войны, в карьере нового посла США.

В 1999-2002 годах Бриджит Бринк работала референтом на Кипре, в 2002-2004 годах специальным помощником заместителя секретаря Госдепартамента США по политическим вопросам в Европе.

В 2005-2008 годах Бриджит Бринк трудилась в посольстве США в Грузии, затем работала в Государственном департаменте заместителем директора по вопросам Южной Европы в 2008-2009 годах. Следующим местом ее работы стал пост директора по Эгейскому морю и Южному Кавказу в Совете национальной безопасности США.

С 2011 по 2014 годы Бриджит Бринк снова работала в Грузии, на этот раз заместителем посла США, после чего была аналогичная должность заместителя посла, но уже в столице Узбекистана – Ташкенте, откуда она была переведена в 2015 году.

Следующие 3 года – до 2018 года, она занимала пост заместителя помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Государственного департамента и отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и затяжными конфликтами в Европе.

В мае 2018 года Бриджит Бринк стала послом США в Словакии и уже с этой должности оказалась в Украине.

Опыт, который должен помочь в Украине

О том, что именно Бриджит Бринк может стать будущим послом США в Украине писали еще с конца прошлого года, отмечая, что это является хорошим выбором для Украины.

Прежде всего, Бриджит Бринк является профессиональным дипломатом с опытом работы именно в Восточной Европе, то есть хорошо понимает специфику ситуации в данном регионе. Кроме того, у нее хорошие отношения с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Должен помочь ей и опыт работы в Грузии, как раз в период проведения там реформ во времена президентства Михаила Саакашвили, правда и его поражение на выборах также пришлись на период работы в Тбилиси Бриджит Бринк.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном и руководителем Пентагона Ллойдом Остином. На встрече обсуждался ряд важных вопросов, в том числе об оборонной помощи. После встречи президент Джо Байден анонсировал собственно назначение Бринк в Украину.