Фахівець по Східній Європі, на яку дуже чекали в Україні: хто така новий посол США Бріджит Брінк

Дипломат має багатий досвід роботи у складних регіонах, у тому числі охоплених війною

Після більш ніж дворічної перерви в Україні з’явиться дійсний і повноважний посол США, якою стала Бріджит Брінк, що має 26-річний досвід дипломатичної роботи.

Фахівець по Східній Європі – як будувалась кар’єра нового посла США

Уродженка штату Мічиган має дві вищі освіти — магістра з міжнародних відносин та політичної теорії у Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра політології у коледжі Кеньйон, американського штату Огайо.

Брінк — справжній поліглот, крім рідної англійської, що володіє російською, сербською, грузинською та французькою мовами. Знання сербського знадобилося їй у 1997 році, коли вона після року роботи у Державному департаменті вона була спрямована на роботу до Сербії.

Втім, 1999 року Бріджит Брінк достроково покинула Белград у зв’язку з початком військових дій, таким чином Україна буде не першою країною, у стані війни, у кар’єрі нового посла США.

У 1999-2002 роках Бріджит Брінк працювала референтом на Кіпрі, у 2002-2004 роках спеціальним помічником заступника секретаря Держдепартаменту США з політичних питань у Європі.

У 2005-2008 роках Бріджит Брінк працювала в посольстві США в Грузії, а потім в Державному департаменті заступником директора з питань Південної Європи у 2008-2009 роках. Наступним місцем її роботи стала посада директора з Егейського моря та Південного Кавказу в Раді національної безпеки США.

З 2011 по 2014 роки Бріджит Брінк знову працювала в Грузії, цього разу заступником посла США, після чого була аналогічна посада заступника посла, але вже у столиці Узбекистану – Ташкенті, звідки її було переведено у 2015 році.

Наступні 3 роки – до 2018 року, вона обіймала посаду заступника помічника секретаря у Бюро по Європі та Євразії Державного департаменту та відповідала за питання, пов’язані зі Східною Європою, Кавказом та затяжними конфліктами у Європі.

У травні 2018 року Бріджит Брінк стала послом США у Словаччині й вже з цієї посади опинилася в Україні.

Досвід, який має допомогти в Україні

Про те, що саме Бріджит Брінк може стати майбутнім послом США в Україні, писали ще з кінця минулого року, зазначаючи, що це є гарним вибором для України.

Насамперед Бріджит Брінк є професійним дипломатом із досвідом роботи саме у Східній Європі, тобто добре розуміє специфіку ситуації в даному регіоні. Крім того, у неї добрі стосунки із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд.

Повинен допомогти їй і досвід роботи в Грузії, якраз у період проведення там реформ за часів президентства Михайла Саакашвілі, щоправда, й його поразка на виборах також припала на період роботи в Тбілісі Бріджит Брінк.

24 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном та керівником Пентагону Ллойдом Остіном. На зустрічі обговорювалась низка важливих питань, у тому числі щодо оборонної допомоги. Після зустрічі президент Джо Байден анонсував власне призначення Брінк в Україну.