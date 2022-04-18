Бучу не узнать: как теперь выглядит улица, фото которой облетело весь мир (фотофакт)

"Кладбище российской техники" в Буче убрали

Улицу Вокзальную в городе-герое Буче, где украинские защитники разбили колонну российской армии, сейчас не узнать – вместо сгоревших остатков техники рфтеперь расчищенная дорога. Как сообщает "Телеграф", фотографию опубликовала на своей странице в Facebook украинская журналистка Кристина Бердинских в понедельник, 18 апреля.

Так, в конце февраля в Буче под Киевом силы вооруженных сил Украины уничтожили колонну вражеской бронетехники. Фотография, на которой можно увидеть сожженную технику врага, облетела сеть по всему миру.

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Как видим на фото Бердинских, сейчас не видно и следа сожженных боевых машин оккупанта. Город возвращается к нормальной жизни.

"Кладбище" техники рф в Буче. Фото: Радио Свобода

Сожженная колонна техники врага. Фото: Oleksandr Ratushniak

Скриншот

Напомним, бои за город Буча, который на подходе к украинской столице, начались 27 февраля. Российские захватчики пытались взять населенный пункт под свой контроль. В ответ украинские бойцы наносили противнику удары, в том числе уничтожили более 100 единиц техники врага. Бои утихли в начале марта, тогда журналистам и удалось зафиксировать "кладбище российской техники" в Буче. Впоследствии Буча получила звание города-героя.

Как ранее писал "Телеграф", Буча, некоторое время находившаяся под оккупацией России, стала местом многочисленных преступлений русских военных. Окупанты расстреливали мирных жителей, насиловали женщин и детей, а также совершала мародерства. По данным местных властей, около 85% жителей Бучи погибли от пулевых ранений.