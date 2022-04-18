Бучу не впізнати: як тепер виглядає вулиця, фото якої облетіло весь світ (фотофакт)

"Кладовище російської техніки" в Бучі прибрали

Вулицю Вокзальну в місті-герої Бучі, де українські захисники розбили колону російської армії, зараз не впізнати – замість згорілих залишків техніки рф тепер розчищена дорога. Як повідомляє "Телеграф", світлину опублікувала на своїй сторінці в Facebook українська журналістка Христина Бердинських у понеділок, 18 квітня.

Так, наприкінці лютого в Бучі під Києвом сили Збройних Сил України знищили колону ворожої бронетехніки. Світлина, на якій можна побачити спалену техніку ворога, облетіла мережу по всьому світу.

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Як бачимо на фото Бердинських, зараз не видно і сліду від спалених бойових машин окупанта. Місто повертається до нормального життя.

"Кладовище" техніки рф у Бучі. Фото: Радіо Свобода

Спалена колона техніки ворога. Фото: Oleksandr Ratushniak

Скріншот

Нагадаємо, бої за місто Буча, що на підході до української столиці, почалися 27 лютого. Російські загарбники намагалися взяти населений пункт під свій контроль. У відповідь українські бійці завдавали противнику ударів, зокрема знищили понад 100 одиниць техніки ворога. Бої вщухли на початку березня, саме тоді журналістам і вдалося зафіксувати "кладовище російської техніки" в Бучі. Згодом Буча отримала звання міста-героя.

Як раніше писав "Телеграф", Буча, яка певний час перебувала під окупацією рф, стала місцем численних злочинів російських військових. Окупанти розстрілювали мирних мешканців, ґвалтували жінок і дітей, а також вчиняли мародерства. За даними місцевої влади, близько 85% мешканців Бучі загинули від кульових поранень.