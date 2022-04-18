Бучу не впізнати: як тепер виглядає вулиця, фото якої облетіло весь світ (фотофакт)
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"Кладовище російської техніки" в Бучі прибрали
Вулицю Вокзальну в місті-герої Бучі, де українські захисники розбили колону російської армії, зараз не впізнати – замість згорілих залишків техніки рф тепер розчищена дорога. Як повідомляє "Телеграф", світлину опублікувала на своїй сторінці в Facebook українська журналістка Христина Бердинських у понеділок, 18 квітня.
Так, наприкінці лютого в Бучі під Києвом сили Збройних Сил України знищили колону ворожої бронетехніки. Світлина, на якій можна побачити спалену техніку ворога, облетіла мережу по всьому світу.
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Як бачимо на фото Бердинських, зараз не видно і сліду від спалених бойових машин окупанта. Місто повертається до нормального життя.
Нагадаємо, бої за місто Буча, що на підході до української столиці, почалися 27 лютого. Російські загарбники намагалися взяти населений пункт під свій контроль. У відповідь українські бійці завдавали противнику ударів, зокрема знищили понад 100 одиниць техніки ворога. Бої вщухли на початку березня, саме тоді журналістам і вдалося зафіксувати "кладовище російської техніки" в Бучі. Згодом Буча отримала звання міста-героя.
Як раніше писав "Телеграф", Буча, яка певний час перебувала під окупацією рф, стала місцем численних злочинів російських військових. Окупанти розстрілювали мирних мешканців, ґвалтували жінок і дітей, а також вчиняли мародерства. За даними місцевої влади, близько 85% мешканців Бучі загинули від кульових поранень.