У путина ответили насчет присоединения Херсонщины к рф, а у Зеленского "отправили" оккупантов в космос
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В Кремле намекнули на "законность" присоединения
Во временно оккупированном Херсоне коллаборанты озвучили инициативу присоединиться к составу россии, на что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что все должно состояться "легитимно, как это было с Крымом". В офисе украинского президента ответили, что херсонские "гауляйтеры" могут просить только о помиловании после приговора суда.
Слова Пескова процитировало пропагандистское издание "РИА Новости".
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"Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и юристами, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую основу, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", — заявил пресс-секретарь путина.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко высказался как по поводу намерений коллаборантов в Херсоне, так и по реакции Кремля. Он отметил, что Херсон точно будет освобожден от оккупантов, а предателей Украины политик отправил в "космос".
"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, — просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", — написал Подоляк в собственном Twitter-аккаунте.
Ранее "Телеграф" сообщал, что херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что проведение так называемых "референдумов" на оккупированной территории не планируется, но "возвращения Херсонской области Украине не будет".
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