Против Украины может открыться белорусский фронт: военный эксперт назвал причину

Пока белорусы оправдывают свою активность на границе учениями

Перебрасывание белорусских войск к границе с Украиной может свидетельствовать об очередной многоходовочке, задуманной диктатором владимиром путиным. По мнению военного эксперта Олега Жданова, Украине не следует терять бдительность и быть готовой, в случае необходимости, дать отпор на северном фронте.

Об этом специалист заявил во время телемарафона в среду, 11 марта.

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Олег Жданов отмечает — столкновение может начаться в ближайшие недели. Это связано с тем, что оккупанты терпят поражение на Харьковщине, а под Изюмом постепенно выдыхаются.

По мнению военного эксперта, на данном этапе вероятность открытия "белорусского" фронта равна 50/50.

"Потому что войска все же выдвигаются к нашей границе, особенно силы специальных операций и занимают там оперативные районы. Заявления Лукашенко в одну сторону, а войска идут в нашу сторону", — подчеркнул Жданов.

Когда российские оккупанты в районе Изюма окончательно утратят концентрацию, путину может понадобиться "оперативная пауза". Вот тогда, пока в рф будут собирать хоть какие-то резервы для перебрасывания на восток Украины, из Беларуси и способны пойти войска.

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Также Олег Жданов высказался о Приднестровье. В этом направлении все более спокойнее, однако эксперт считает, что нам нельзя терять бдительность относительно острова Змеиный. Если на него не позволят разместить российские ппо, тогда ситуация и насчет Приднестровья, и вообще по отношению к Одесчине будет контролируемая.

Весьма интересным является тот факт, что, к примеру, Алексей Арестович причин для вторжения со стороны Беларуси пока не видит в принципе.

Следует напомнить, что после полномасштабного вторжения рф в Украине некоторые белорусские военные уверяли украинских коллег, что в случае получения приказа наступать будут сдаваться в плен, въехав на нашу территорию. К слову, подобный инцидент уже был — на Волыни задержали десантника, который просто перешел границу, чтобы не воевать с украинцами.