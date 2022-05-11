Коллаборанты в Херсоне заявили: обратятся к путину с просьбой присоединить к рф

Ползучая оккупация юга Украины продолжается

В среду, 11 мая, стало известно, что на Херсонщине коллаборанты и предатели родины готовят обращение к кровавому диктатору владимиру путину. Главным месседжем их заявления должна стать просьба включения области в состав рф.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на самопровозглашенных "властей" региона.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Информация о подготовке прошения прозвучала от самопровозглашенного "главы" установленной российскими солдатами "военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова.

Известно, что коллаборант подчеркнул — референдум проводить не будут. Причиной такого решения Стремоусов называет отношение мирового сообщества к событиям в Крыму 2014 года — якобы "законное волеизъявление" местных жителей так и не признали.

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"Это будет один единый указ на основании обращения "руководства" Херсонской области к президенту россии владимиру владимировичу путину. Будет просьба ввести Херсонскую область в состав российской федерации в качестве полноценного субъекта", — цитируют российские пропагандистские медиа заявление предателя Украины.

Вдобавок к этому от коллаборанта прозвучало утверждение, мол, россию в мире решили не воспринимать как полноценный субъект общества. Именно поэтому, считает Стремоусов, на мнение Запада можно не обращать внимание.

Напомним, что ранее поставленные российскими солдатами "власти" Херсонщины заявляли, что возвращение области под контроль Украины абсолютно невозможно.