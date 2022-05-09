Война – день 75: ВСУ перешли в контрнаступление на Запорожье, а россияне бомбят украинские города

Оперативно о главном за 9 мая

Украинские военнослужащие 75 дней подряд отбивают атаки российских оккупантов. Накануне 9 мая россияне усилили свои атаки на города Украины. За последние сутки трижды под ракетные обстрелы попадала Одесса, также много обстрелов было на Донбассе, в том числе на мариупольском заводе "Азовсталь". А на одном из направлений в Луганской области, в Попасной, ВСУ пошли на тактическое отступление. При этом в Харьковской и Запорожской областях украинские воины успешно контратакуют вражеские группировки. Между тем, о поддержке Украины заявляют все больше стран — нашу страну посетила первая леди США Джилл Байден, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. А по итогам саммита G7 Украина получит еще больше военной и экономической помощи.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 9 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 8 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поражено 5 беспилотных летательных аппаратов: 4 "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатых ракеты. Еще два "Орлана-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

Всего за сутки поражено 10 воздушных целей:

– 7 БпЛА (ОТР);

- 3 крылатых ракеты.

Напомним, что информация о событиях в Украине за 6 мая доступна в трансляции: "Война – день 72: ВСУ ведут контрнаступательные действия, из Мариуполя вывезли 500 гражданских".

Ознакомиться с новостями за 7 мая можно в материале: "Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путь о последствиях".

А о ситуации в стране за 8 мая можно прочитать в новости: "Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города".