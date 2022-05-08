Больше военной и экономической помощи Украине: итоги саммита "Большой семерки" с участием Зеленского

Страны G7 поддержали Украину и остудили россию

Главы стран "Большой семерки" во время своего саммита при участии президента Украины Владимира Зеленского заявили о том, что продолжат оказывать поддержку нашей стране и украинской армии.

Об этом говорится в совместном заявлении стран участниц, которое было размещено на сайте Белого дома

В частности страны G7 выразили солидарность с Украиной в ее борьбе за восстановление территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также за демократические ценности и мирное будущее.

С этой целью страны-участницы саммита обязались продолжать оказывать военную и экономическую помощь.

Отмечается, что "Большая семерка" вместе с международным сообществом пообещали и уже начали передавать дополнительную поддержку Украине на сумму в более 24 миллиардов долларов США на 2022 год. Сообщается, что также будет усилена краткосрочная финансовая поддержка, которая поможет нашей стране закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги населению, а в долгосрочной перспективе уже идут работы над планами по восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры.

Кроме того, в тексте сообщения содержится осуждение действий кремля. В частности говорится, что все страны G7 считают вторжение россии нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также будут и в дальнейшем противодействовать дезинформации, которая направлена на сокрытие вины москвы в этой войне.

Большая семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

Как сообщалось ранее, Зеленский на саммите озвучил конечные цели Украины в войне, которые заключаются в полном выведении войск россии с территории нашей страны, а также обеспечении способности ВСУ к самозащите в будущем.